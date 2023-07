Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos 061 gestiona 1.436.673 llamadas en el primer semestre del año Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 24 de julio de 2023 , 15:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los equipos de emergencias sanitarias han intervenido en 36.019 situaciones críticas, llegando al lugar de la asistencia en el 91% de los casos en menos de 15 minutos en zonas urbanas Los centros coordinadores de urgencias y emergencias 061 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía han gestionado durante el primer semestre de este año un total de 1.436.673 llamadas, lo que supone que estos centros han atendido una media diaria de 7.937 llamadas en nuestra comunidad. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía dispone de ocho centros coordinadores, uno en cada provincia andaluza, desde donde se atienden todas las peticiones de atención urgente o emergente que los andaluces realizan a través de las diferentes líneas de acceso al centro de emergencias 061, 112, las líneas provinciales de urgencias, Teleasistencia o Salud Responde. Los principales motivos por los que los andaluces han solicitado atención han sido las alteraciones neurológicas (19,2%) entre los que se encuentran desvanecimientos, sospecha de ictus o alteraciones del nivel de conciencia. A estas les siguen el dolor no traumático (15,3%), como el abdominal, torácico o de espalda; la disnea o dificultad respiratoria (9,7%); las alteraciones de las constantes vitales (9,2%); los traumatismos (8,2%), los problemas psiquiátricos (7%), gastrointestinales (4,2%) y los accidentes de tráfico (2,4%). El resto de asistencias corresponden a otros motivos, como hemorragias, alergias e intoxicaciones, entre otras. Los centros coordinadores de urgencias y emergencias 061 han dado respuesta en estos seis primeros meses del año a un total de 697.744 solicitudes de asistencia. Del total de peticiones recibidas en este periodo, un 7% corresponden a situaciones de emergencias y el 46,7% a urgencias no demorables, mientras que el resto son urgencias demorables y avisos domiciliarios. Además, un 20% del conjunto de solicitudes recibidas fueron resueltas desde los propios centros coordinadores sin necesidad de movilizar recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Los equipos de emergencias sanitarias del 061 fueron movilizados en 36.019 ocasiones para atender en su mayoría situaciones de emergencias in situ, con una satisfacción por encima del 9 sobre 10 de las personas atendidas por los profesionales sanitarios, según los resultados de la encuesta que anualmente realiza el Centro de Emergencias Sanitarias 061, valorando especialmente el interés mostrado por su problema, la amabilidad durante la llamada y los consejos telefónicos recibidos. Estos equipos sanitarios del 061 llegaron al lugar del suceso en menos de 15 minutos en el 91% de los casos. Recursos asistenciales y humanos El Centro de Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Ayuso, cuenta con 821 profesionales con los que cuenta el 061 en Andalucía, (279 personal médico, 234 personal de enfermería, 218 personal técnico de emergencias sanitarias y 90 profesionales técnicos, administrativos y de gestión). Este centro es el encargado de la atención sanitaria in situ de las personas con emergencias médicas que comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad. Este servicio incluye el traslado terrestre o aéreo al centro hospitalario de referencia si fuera necesario para continuar el tratamiento. Los recursos con los que cuenta el 061 en Andalucía están distribuidos de manera estratégica. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, gestor de este servicio, dispone de 30 UVI-móviles, dotadas de médico, enfermero y técnico de emergencias, 7 Equipos de Coordinación Avanzada (ECA) –3 con base en Málaga, dos en Sevilla, 1 en Vera (Almería) y 1 en Úbeda (Jaén)– que cuentan con personal de enfermería y técnico de emergencias sanitarias conectados por telemedicina con el médico coordinador y 1 Equipos de Soporte Vital Básico, también en Sevilla, con dos técnicos de emergencias sanitarias. Además, el servicio de emergencias sanitarias tiene 9 vehículos de apoyo logístico para emergencias colectivas, uno por provincia salvo Cádiz que dispone de un segundo equipo ubicado en el Campo de Gibraltar, 5 helicópteros medicalizados, ubicados en Sevilla, Cádiz, Málaga, Baza (Granada) y Córdoba y 4 Unidades de Descontaminación. A todos ellos se suman, para los traslados interhospitalarios terrestres de los pacientes críticos, un total de 12 unidades. 