Opinión Los bancos, ladrones de guante blanco Moises Palmero Aranda Más artículos de este autor Por domingo 16 de enero de 2022 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si un político anunciase que va a favorecer la destrucción de empleo, la despoblación rural y la humillación sistemática de la ciudadanía para aumentar las ganancias de algunos amigos notables a través de la usura, el robo o por el arte de birlibirloque, nadie le votaría. Por eso es mejor no decirlo. Se permite, se mira para otro lado y se va aplicando la vaselina que haga falta en forma de palabras, de donaciones o de campañas publicitarias donde con hipocresía prometen que harán realidad tus sueños. Esta semana, mientras añadíamos el ladrillo de la carne al muro que divide las dos Españas, tres noticias saltaban a los medios nacionales para demostrarnos que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, que hay sectores intocables y que somos simples números para un sistema cada vez menos humanizado. Un hombre de 78 años, cansado de ser ninguneado, humillado, ofendido, ha recogido 100.000 firmas a través de la campaña “Soy mayor, no idiota” para que los bancos atiendan presencialmente a las personas que por edad no saben manejarse con las nuevas tecnologías, y que cada vez que se presentan en una oficina para sacar su dinero o comprobar su pensión, les recuerdan que el mundo ya no es suyo, que su tiempo ya pasó, que se pongan en manos de sus nietos y sus móviles. Por otro lado, en un pueblo de Guadalajara, Tamajón, se les ha roto el cajero automático y el banco ha dicho que ya no es rentable arreglarlo. El alcalde, sabiendo de la importancia de este servicio para sus vecinos, ofrece pagar los 15.000 euros de la reparación, y la respuesta que recibe, es que no merece la pena, que se busquen la vida para recorrer los 20 km que los separan del cajero más cercano. Para solucionar problemas como esos en Salamanca han encontrado una solución original, el bibliobús, que además de llevar las novedades literarias, también hará el servicio de cajero para que sus vecinos puedan comprar el pan, tomarse un café en el bar o darle unos euros al nieto que vaya a verlo el fin de semana. Servicio que los políticos presumen de que no les supondrá mucho coste a sus presupuestos, pero que olvidan decir que deberían pagar los bancos, que son los que nos cobran hasta por respirar, después de haberlos rescatado de la catástrofe. Lo que le estamos permitiendo a los bancos es el mejor ejemplo de vasallaje, de genuflexión de nuestros dirigentes y de patente de corso que se la ha otorgado a unos miserables que ya no abordan los barcos de otros países, sino que roban a sus propios conciudadanos. Durante la pandemia se les calcula una ganancia de 14.600 millones de euros, un 40 % más, que antes de la crisis sanitaria. Beneficios a costa de los 7.000 empleados que han echado a la calle, de las sucursales cerradas, de la creación de aplicaciones para que no vayamos a molestarlos, para que lo hagamos todo desde casa, corriendo nosotros con los gastos. Y además de lo que se ahorran, lo más humillante es que tenemos que pagar comisiones por hacer su trabajo y asumiendo los posibles errores, aunque luego Europa los castigue y los llame usureros como pasó con las clausulas suelo y los “papeleos” de las hipotecas que tan generosamente ofrecían y que si no podías pagar te desahuciaban sin miramientos. Si no sabes, o no puedes, hacerlo por ti mismo desde casa, como castigo te hacen sufrir colas en la calle, tengas la edad que tengas, haga frio o calor. Y cuando consigues pasar las barreras de su fortaleza, te hacen perder el tiempo, sentirte idiota poniendo un tono paternalista y moralista para explicarte que los tiempos han cambiado y que hay que adaptarse sí o sí, porque no tienes elección, tu gobierno te obliga a dejarte robar. Es cierto que puedes elegir quien te roba, pero hay que pasar por el aro, no puedes salirte del sistema bancario. Puedes elegir si comes carne o no, si quieres vivir conectado a internet, incluso, a regañadientes, están posibilitando que seas autosuficiente energéticamente, pero lo de los bancos no se toca. Su discurso es que los ciudadanos somos muy malos, que nos gusta tener dinero negro, que escondemos debajo del colchón nuestros ahorros para no pagar impuestos, y que para que eso no ocurra, el futuro pasa por contabilizar todo lo que tienes, y así, además, sabremos cuantas veces vas a tomarte unas cervezas con los amigos para seguir informando a las multinacionales y que te manden publicidad. Es mejor, deben pensar los políticos, que roben los amigos de forma controlada, porque los ladrones de guanta blanco al menos tienen clase, y algo les llega para sus cosillas. Moises Palmero Aranda Natural de El Ejido, Almería. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería. Desarrolla su trabajo en el mundo de la Educación Ambiental desde la Asociación El árbol de las piruletas, donde ha utilizado la literatura como una herramienta más de sensibilización. Moises Palmero Aranda Natural de El Ejido, Almería. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería. 