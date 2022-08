Deportes Ampliar Los cambios de viento, protagonistas en la primera jornada de la Ruta del Coral ‘Costa de Almería domingo 28 de agosto de 2022 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Peneque Pro se alzó como el gran ganador pese a suspenderse la segunda de las dos pruebas. 20 embarcaciones y cerca de 150 participantes procedentes de toda España participaron en la Ruta del Coral ‘Costa de Almería’, organizada por el Club de Mar de Almería y apoyada por la Diputación Provincial. Con el fin de que los deportistas pudieran disfrutar de los encantos turísticos de la provincia, en la primera jornada de competición se preveía realizar dos pruebas de barlovento-sotavento. No obstante, tan solo se pudo realizar uno de los dos recorridos debido las condiciones meteorológicas. El viernes 26 de agosto, cerca de las 17:00 horas, los cambios de viento impidieron que se completará la programación deportiva prevista por el Club de Mar de Almería. Las bajadas y subidas de intensidad propiciaron un tiempo inestable en el que era imposible llevar a cabo la práctica deportiva. La única prueba realizada dejó como gran ganador al Peneque Pro liderado por Raúl de Valenzuela. La embarcación almeriense fue la primera clasificada en la prueba más exigente del campeonato, la ORC 0 a 3. Seguidos de ellos, estaban otros competidores de mucho renombre como el Pepino Floc de José Luis Camacho, segundo, y el ‘Red Shark’ de Mariano Sarmiento, tercero. En lo que respecta a las clases ORC 4 y ORC 5 los vencedores fueron también viejos conocidos de la Ruta del Coral ‘Costa de Almería’. En la primera de ellas la embarcación El Toconal, liderada por Miguel González, fue la flamante ganadora. Por otro lado, en la prueba ORC 5 el Ya Andara de Samuel Doménech fue, sin lugar a dudas, el merecido líder. Al término del evento deportivo se entregaron los premios a los ganadores de cada clase. Los galardones fueron cortesía de la empresa almeriense Sal de Coco, que entregó un trofeo de cerámica a cada primer puesto. Para cerrar la jornada por todo lo alto cada uno de los participantes pudo disfrutar de una barbacoa al finalizar su regata. En ella también había tomates ‘Cherry’ y gazpacho de Biosabor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

