Feria y reivindicación ferroviaria

Decía el presidente del Partido Popular de Almería, Javier A. García, en una entrevista con Noticias de Almería tras las pasadas elecciones autonómicas, y que han leído casi medio millón de personas (un récord absoluto e histórico en nuestro medio), que al PSOE ya no le cree nadie, y si al tema ferroviario nos referimos, es una evidencia. García hacía esta declaración en el ámbito político general, en el sentido de que los socialistas prometen mucho y bien, pero luego las cosas o no se hacen, o tardan decenios en ejecutarse, y si finalmente son otros -el PP- quien las hace realidad, entonces no dudan en afirmar que "eso es cosa nuestra". En el caso ferroviario, lo cierto es que ninguno de los dos grandes partidos está en condiciones de ponerse medallas, y que no asomen la cabeza el resto -Vox, Ciudadanos, Podemos…- porque nunca han tenido responsabilidades suficientes para que confiemos que las cosas habrían sido distintas con ellos. En ese contexto, la Mesa del Ferrocarril de Almería ha venido siendo insistente en su reivindicación de mejores comunicaciones en tren, y sin dejar de ser cierto que su actitud ha sido distinta según quien gobierna en cada momento, siempre han estado ahí. Quiero decir que, cuando gobierna el PP, sus críticas son más ácidas, más directas al gobernante, y sus movilizaciones más potentes; cuando gobierna el PSOE, esas acusaciones son menos directas, y sus movilizaciones más suaves. Pero siempre están ahí. Pero hecho ese paréntesis no menor, me parece digno de aplaudir que hayan buscado colarse entre la diversión de la Feria para colocar la reivindicación. Me parece oportuno que buscaran el titular con la ofrenda floral a la Virgen del Mar, o que se subieran al tren de la bruja -ahora de los niños-, todo ellos para llamar la atención de los pasivos almerienses que no se mueven ni a empujones. Es evidente que la Mesa del Ferrocarril, con José Carlos Tejada al frente, no se cree los cálculos del Gobierno socialista, pero es que tampoco se los cree la plataforma impulsada por la Cámara de Comercio que reúne al empresariado más puntero de la provincia y que realiza controles periódicos de las obras. Nadie se cree estas promesas… salvo el PSOE, claro. La Mesa ha querido llevar la reivindicación hasta el corazón de la Feria, pero su gesto se ha quedado en testimonial además de en original. Los almerienses no aparecieron en la convocatoria, y todo quedó en el propio gesto de la Permanente de la asociación, pero no es algo nuevo, porque ya hemos visto cómo ni un almeriense más allá de cuatro cargos públicos del PP se manifestaba pidiendo el Materno-Infantil tras años de promesas incumplidas, y como eso podría citarse otra media docena de cosas. Pero si mencionaba la responsabilidad de los dos grandes partidos en la situación de nuestras comunicaciones, hay un detalle que a nadie se le puede escapar, y que animo a comprobar en la hemeroteca, y es bajo gobierno del PP, cuando la Mesa del Ferrocarril ha convocado una jornada reivindicativa, allí han estado los populares almerienses, presentes… sí, han disculpado y explicado lo que hacían sus jefes de Madrid, pero han acudido para demostrar que ellos también querían el AVE ya, para demostrar su compromiso con el proyecto; por el contrario, el PSOE solo acude a estas movilizaciones cuando son contra el PP, nunca si a quien se reclama es al Gobierno socialista, por mucho que su presencia sirviera para lo mismo que la del PP en el caso mencionado. Los socialistas no quieren ni aparecer en la foto, no vaya a ser que se les malinterprete desde Madrid. Lo que no es de recibo es criticar por su tibieza las protestas de la Mesa del Ferrocarril al tiempo que no se hace absolutamente nada ahora… o no se hacía antes.