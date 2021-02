Los carteros de Almería dicen no a los recortes en Correos

lunes 22 de febrero de 2021 , 15:09h

Los carteros y carteras de Almería han protagonizado hoy una cacerolada virtual contra la supresión de secciones de reparto y por la falta de contratación







Convocados por los sindicatos CGT y SiPcte a las 9:30 de la mañana, los carteros de Almería, La Cañada, El Ejido y Roquetas de Mar entre otras unidades han llevado a cabo una protesta contra Correos por los recortes que la empresa postal pretende llevar.



La más numerosa de todas ha sido la de la oficina principal situada en San Juan Bosco donde la han secundado todos los trabajadores y la totalidad de organizaciones sindicales con representación en Almería.



Correos ha tomado la decisión unilateral de suprimir secciones sin contar con los delegados de prevención vulnerando así el derecho a la información, consulta y participación.



Además no ha tenido en cuenta las alegaciones que los sindicatos convocantes habían presentado en tiempo y forma.



Desde el Sindicato SiPcte reiteramos que si se lleva a cabo un recorte en la plantilla se generará un grave estrés y sobrecarga para el resto de trabajadores. Sobre este asunto ya se ha manifestado la Inspección de Trabajo en varias ocasiones ante la empresa Correos.



Los trabajadores exigen al nuevo Director de Zona 6ª, que se paralice esa modificación en la UR1 de Almería, puesto que no se nos ha facilitado datos sobre el impacto que pueda causarles a su salud.



Desde el Sindicato SiPcte emplazamos a la empresa para que lleve a cabo la restructuración de los 1700 altos cargos ya que anualmente cobran de las arcas públicas 91 millones de € según un reciente informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)



De seguir en su empeño con los recortes, el sindicato SiPcte presentará denuncia ante Inspección de Trabajo además no se descarta que los trabajadores sigan llevando a cabo nuevas protestas hasta que sean escuchados.