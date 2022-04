Los celestes reciben este domingo a las 18 horas al colista, el CD Toledo

sábado 16 de abril de 2022 , 17:11h

Ganar este domingo supondría lograr por primera vez en esta temporada la tercera victoria consecutiva en su estadio de Santo Domingo. Terreno de juego que se encuentra ahora en su mejor estado, coincidiendo con los mejores resultados de los jugadores de Fran Alcoy que han ganado sus dos anteriores citas en casa ante el Real Murcia y el Águilas.

El Polideportivo El Ejido recibe a partir de las seis de la tarde al colista CD Toledo, que atraviesa un momento delicado. ” Llega en una situación complicada, pero llevan tiempo así, compiten bien y generando muchos problemas. El fútbol le está tratando de forma injusta, pero sólo ha perdido uno de los últimos ocho partidos. No ha perdido en el campo del líder, o Pulpileño que se está jugando la vida o el Atlético Levante. Llevan cuatro partidos sin perder, buenos futbolistas y que están hechos para otras cosas pero la competición les ha puesto ahí. Cuando empiece el partido veremos que es tan difícil como el Murcia y otros como el Eldense. Van a venir a competir y jugar”.

Tras la derrota en Mancha Real sus jugadores regresaron, “no en su mejor ánimo porque vienen de una derrota, pero ya estamos hablando del próximo partido. No fue un buen partido, pero tampoco una derrota justa. Lo que aconteció fue para empatar, y además el gol vino de una mano. Hay que pasar página, pero fue una barbaridad que el colegiado concediera gol. Es el partido más importante de la temporada frente al Toledo, y ahí tenemos que poner todos los esfuerzos”.

El objetivo es alcanzar en esta Semana Santa los 40 puntos porque, ” aunque no merecimos ganar, tampoco perder. Perdimos en un campo difícil, el Granada perdió en la Copa y el Athletic de Bilbao sufrió para ganar. De todos formas estamos en una línea positiva de juego, con nivel aunque va a ser un partido complicado. Se puede decir que es el último, y todos dirán que se puede ganar fácil. Sí pensamos así vamos a salir muy decepcionados. Es un rival complicado, que juega bien y tienen buenos jugadores. Se han reforzado bien y están sumando puntos. Hay que sufrir el partido, trabajarlo y afrontarlo a buen nivel porque de lo contrario lo pasaremos mal. Si lo ganas nos iremos a los 40 puntos, y después ya veremos. Ahora estamos a tres puntos del descenso, y cuando estamos bien bajamos la guardia entre comillas. Algo hay que bajamos el nivel, y por tanto el domingo viene un rival al que tienes que ganar. Es el último, pero es vender humo si crees vas a ganar fácil. Tenemos precedentes aquí como el Marchamalo, Mancha Real, Pulpileño. Se presumía que ibas a ganar y no lo hiciste. Todo lo que no sea ganar, te metes en un lío. Vences y das un paso de gigante. Aquí van a apretar todos, el Águilas ganó a La Nucía. El Toledo va a jugar sus últimos cartuchos, mientas hay vida lo van a dar todo, son profesionales y no va a ser fácil ni distinto como si fuese el primero”.

En cuanto a la disponibilidad de efectivos recordaba que, ” a Checa le queda un partido de sanción, Allyson a ver cuando lo podemos tener va a ser difícil antes de terminar la temporada. Vamos a intentar recuperar a Sergio Pérez, y poder contar con el mayor número de jugadores”.

Valora también que ahora el equipo está mejor en casa porque, “llevamos sólo una derrota en esta segunda vuelta contra el Atlético Levante y todos sabemos que pasó con el árbitro. Ganar fuera es más difícil. Queremos ganar siempre en casa, es mejor con mi gente y mi afición. El rival juega bien al fútbol y cuidate mucho del que no tiene nada que perder”.

El partido de este domingo que comenzará a las 18 horas, será dirigido por el colegiado tinerfeño Daniel Clemente Manrique. Se podrá ver por footters y escuchar por Radio Poniente y Radio Web Celeste.