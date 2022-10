Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia / Deportes Ampliar Los clubes deportivos de El Ejido tienen hasta el 9 de noviembre para pedir subvenciones jueves 27 de octubre de 2022 , 10:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La presentación de la documentación requerida se realizará telemática a través del Registro del Consistorio noticiasdealmería.com La edil, María José Martín, ha recordado que las subvenciones ascienden a un importe de 75.000 euros “con el fin de contribuir a que sigan desempeñando su labor a través de la realización de actividades y formación deportiva y facilitar su participación en campeonatos de diferentes ámbitos que elevan el deporte ejidense a lo más alto” Pueden solicitar esta ayuda los clubes que estén convenientemente inscritos en el Registro Municipal con una antigüedad mínima de 1 año y se encuentren federados durante el año 2022 y los practicantes de deportes individuales o de equipo sin club asociado federados, residentes en El Ejido El Ejido, 26 de octubre de 2022.- El Ayuntamiento de El Ejido, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), ha abierto el plazo de convocatoria para acceder a las subvenciones ordinarias para el deporte federado de los clubes y deportistas individuales del municipio durante el ejercicio 2022. Los interesados en acogerse a esta convocatoria, y por lo tanto solicitar esta ayuda, podrán presentar la documentación requerida desde hoy, 26 de octubre, y hasta el 9 de noviembre como fecha máxima. La presentación será telemática a través del Registro del Ayuntamiento de El Ejido para los clubes deportivos y puede ser telemática o presencial para los deportistas individuales. Este año las subvenciones ascienden a un importe de 75.000 euros, la edil de Deportes, María José Martín, ha resaltado que “promovemos esta convocatoria con el objetivo de ayudar tanto a los clubes como a los deportistas a continuar desarrollando la gran labor que desempeñan con la realización de actividades y formación deportiva, logrando extraordinarios resultados en campeonatos de diferentes ámbitos que elevan el deporte ejidense a lo más alto y con la promoción de los hábitos de vida saludable a través de la práctica de ejercicio físico”. Podrán solicitar subvenciones los clubes deportivos y otras asociaciones del municipio que estén convenientemente inscritos en el Registro Municipal con una antigüedad mínima de 1 año y se encuentren federados durante el año 2022; y, también, practicantes de deportes individuales o de equipo sin club asociado federados, residentes en El Ejido. La concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

