El Ejido se suma a la conmemoración del Día del Daño Cerebral jueves 27 de octubre de 2022 , 10:40h

El Ejido celebra el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, por este motivo, la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, ha participado en el acto de lectura de manifiesto que la Asociación Almeriense 'Vivir' ha llevado a cabo en la entrada del Hospital Universitario Poniente. Mira ha estado acompañada por la presidenta de 'Vivir', Dolores Prados; el gerente del Hospital, Pedro Acosta; el presidente de la FAAM, Valentín Sola; y usuarios de la asociación, donde ha subrayado "la gran labor que desarrolla la asociación a favor de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con DCA y la de sus familias" y ha destacado de su centro que "es de referencia a nivel comarcal". La edil ha puesto el acento "en la importancia de atender las reivindicaciones de este colectivo, entre las que se encuentran, una mayor información y asesoramiento tras el alta hospitalaria, en dimensionar los recursos y los servicios precisos para la rehabilitación de las personas con DCA y en promover una red de atención que alcance todas sus necesidades".

