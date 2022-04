Economía Los combustibles y la electricidad disparan el IPC de Almería a niveles de los años '80 miércoles 13 de abril de 2022 , 10:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística sobre el Índice de Precios al Consumo, nuestra provincia registra un 3,1% de variación con respecto al pasado mes y situando la variación anual en el 9,4%, situándola por debajo de la de Andalucía y la de España que registran un 9,9% y 9,8% respectivamente. La subida de precios se ha registrado en todos los grupos, menos en comunicaciones, enseñanza y ocio y cultura. Destacan las subidas en Vestido y calzado, un 7%, en Transporte, un 7,5%, y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, en un 9% con respecto al mes pasado. En cuanto a los subgrupos, es la Electricidad, gas y otros combustibles los que sufren un mayor incremento con respecto al mes pasado, registrándose un 22,7%. OPINIÓN DE UGT La Secretaria General de UGT Almería, Carmen Vidal, tras conocer los datos del IPC ha denunciado que la subida de precios está haciendo estragos en las economías familiares y la situación de los trabajadores/as en la provincia de Almería. Aunque seamos la provincia donde menos ha subido la inflación, también hay que recordar que los sueldos y convenios son de los más bajos de Andalucía. Las medidas implementadas por el Ejecutivo Central, "aunque parecen ir en buen camino, no son suficientes ni en cuanto a cuantía, ni en cuanto a duración, por lo que tendrá una repercusión limitada. Es necesario llevar a cabo todo un Plan de Choque que evite que las personas más vulnerables, las que menos recursos económicos tienen, no puedan llegar a final de mes de manera digna". "Hay que continuar elevando el SMI hasta lo acordado en la Carta Social Europea, incrementar los salarios y asegurar el poder adquisitivo de los mismos al tiempo que tenemos que continuar apostando por la Negociación Colectiva y por la firma de un nuevo AENC que evite la situación de bloqueo que se viene dando en muchas mesas de negociación" sostienen desde UGT. Por todo ello, desde UGT Almería, apostamos por reforzar la capacidad de intervención de los Gobiernos en la Economía y por la puesta en marcha de actuaciones concretas en el seno de la UE que legitime, al conjunto de los Estados Miembros, a poner en marcha medidas que frenen la inflación, aseguren el poder adquisitivo de los salarios y eviten un nuevo empobrecimiento de la clase trabajadora. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

