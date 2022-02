Capital Los comerciantes de La Cañada potencian San Valentín con ‘regalos sin fin’ miércoles 02 de febrero de 2022 , 19:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ACEPCA sortea una noche de hotel, un masaje con chocolaterapia y una tarta entre sus clientes La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de La Cañada (ACEPCA), con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, ha puesto en marcha una nueva campaña para promocionar e incentivar las compras de cara al próximo 14 de febrero bajo el título “ACEPCA te trae regalos sin fin”. La iniciativa ya se ha activado y se mantendrá hasta el 12 de febrero. El concejal de Promoción Carlos Sánchez, ha explicado que “participarán 62 comercios del barrio con motivo de San Valentín y como clientes optaremos a tres premios, coincidiendo con el sorteo de la ONCE”. Asimismo, ha animado a los almerienses a respaldar al comercio local con compras, subiendo una foto en el Banco del Amor de La Cañada y etiquetando al perfil de la asociación” ya que se repartirán 79 números entre todos los participantes. Por su parte, Montserrat López, presidenta de ACEPCA, ha señalado que el objetivo de la campaña es “dinamizar el comercio de La Cañada para que tenga aún más vida. Queremos premiar a nuestros clientes con estos regalos para incentivar estas compras”. El 13 de febrero se desvelarán los ganadores con el sorteo de la ONCE. El número ganador obtendrá una noche de hotel con cena romántica, mientras que el número anterior conseguirá un masaje de chocolaterapia y el número posterior una tarta gracias a la colaboración de ‘Viajes La Cañada’, ‘Estética Jamal’ y ‘El horno de la abuela Rosa’. Cada comercio entregará estas tarjetas para optar a dichos regalos en función de con compras mínimas Igualmente, hay que mencionar que un total de 79 números están siendo ya repartidos a través de las Redes Sociales. Para ello, todo el que quiera participar debe de fotografiarse en el ‘Banco del Amor’ de La Cañada y subir una foto a Facebook o Instagram etiquetando al perfil de esta asociación de empresarios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

