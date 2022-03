Capital Los comerciantes de La Cañada sortean un viaje a Disneyland París entre sus clientes miércoles 23 de marzo de 2022 , 19:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las papeletas se pondrán a la venta el 25 marzo en los 85 establecimientos participantes La Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de La Cañada (ACEPCA) ha impulsado una nueva campaña comercial para fomentar las compras en los establecimientos locales. Un viaje a Disneyland París para cuatro personas es el premio del que podrán disfrutar los clientes de los negocios de La Cañada. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha subrayado la importancia de “seguir potenciando el comercio local en un momento tan importante para la recuperación económica”. Asimismo, ha querido animar a la participación “porque a la vez que ayudamos a los establecimientos de toda la vida, estamos optando a un premio muy atractivo”. Por su parte, la presidenta de ACEPCA, Montserrat López, ha señalado que el objetivo es “dinamizar las compras en los comercios de La Cañada para que sigan teniendo vida y podamos continuar desarrollando distintos proyectos que ya tenemos en marcha”. Para participar, los clientes deben adquirir una papeleta con un donativo de tres euros en algunos de los 85 comercios que se han adherido a la campaña y forman parte de ACEPCA. Se pondrán a la venta el 25 de marzo y el sorteo se realizará el 27 de mayo. El ganador será el que posea la papeleta cuyas cuatro últimas cifras coincidan con el sorteo de la ONCE de esa fecha y podrá disfrutar de tres días y dos noches con pensión completa en Disneyland París Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

