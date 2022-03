Capital El Ayuntamiento encarga un plan para conocer la realidad de la vivienda en Almería miércoles 23 de marzo de 2022 , 19:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El documento analizará la situación de la vivienda en la ciudad partiendo de un diagnóstico real, además de conocer la evolución de demanda y oferta existente y las previsiones de desarrollo de suelo El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’, reunido en sesión extraordinaria la semana pasada, ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Almería, con el que pretende seguir impulsando su política municipal para favorecer el acceso a la vivienda. Haciendo suya la propuesta de la mesa de contratación, la redacción de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo se adjudica a Pablo García Pellicer, recordando en este sentido la consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda, Ana Martínez Labella, los requisitos exigidos en la contratación para la elaboración de este documento, “solvencia técnica y profesional, demostrable con experiencia mínima de tres años en trabajos de planificación urbana”, valorados por un comité de expertos, conformado por dos técnicos municipales y un técnico de la junta de Andalucía, competente en materia de vivienda. Un documento este que vendrá a reforzar el papel que el Ayuntamiento viene ejerciendo, a través de su Empresa Municipal, en la promoción y acceso a la vivienda, “una trayectoria que a lo largo de sus quince años de existencia ha llevado a la puesta en marcha de una quincena de promociones y casi 900 viviendas entregadas a sus propietarios”, ha explicado Martínez Labella en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en este Consejo de Administración. La también concejal de Urbanismo e Infraestructuras ha adelantado que el objetivo de este Plan, como guía para el desarrollo de políticas de vivienda, pasa por analizar la situación de la vivienda en la ciudad partiendo de “un diagnóstico real”, conocer la evolución de la demanda y oferta existente, así como las previsiones de desarrollo del suelo, recogiendo además otros aspectos como la rehabilitación de viviendas, sostenibilidad y eficiencia energética o la accesibilidad. Hitos Según ha detallado Martínez Labella, este Plan Municipal de Vivienda y Suelo se desarrollará a lo largo de los próximos meses cumpliendo varios hitos. El primero, culminado con la elaboración y redacción del Plan, que conlleva la supervisión por parte de los técnicos municipales y de la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de Vivienda. A partir de ahí, el segundo hito será la redacción del documento para su aprobación inicial, acompañado de la exposición pública para la presentación de alegaciones. Seguirá a este proceso el informe y resolución de alegaciones y la redacción del documento de forma que pueda ser sometido a su aprobación definitiva, texto refundido, como último hito en la elaboración de este Plan. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

