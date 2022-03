Economía Los contratos por la Semana Santa en Almería aumentarán un 151% jueves 31 de marzo de 2022 , 10:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Andalucía las que registrarán mayor número de firmas son Cádiz (3.370), Málaga (2.840) y Sevilla (2.600) Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo, ha publicado sus previsiones de contratación de cara a la próxima campaña de Semana Santa. Para llevar a cabo este análisis, ha tenido en cuenta los datos de los sectores de transporte de viajeros, hostelería y entretenimiento, que son los que tradicionalmente impulsan la incorporación de profesionales durante este periodo. Randstad prevé que la campaña de Semana Santa genere en Andalucía 13.820 contratos, 8.233 más que hace un año, cuando se registraron 5.587, un 147,4% más y un incremento de 1,8 puntos porcentuales superior a la media nacional (145,6%). Aun así, la contratación en esta Semana Santa será todavía un 45,8% inferior a los niveles previos a la pandemia, cuando se firmaron 25.476 durante la campaña de 2019, siendo el mayor número de contratos en el país. Con respecto al total del país, Andalucía generará el 21,8% de todos los contratos que se firmarán por Semana Santa. A nivel provincial, Cádiz registrará el mayor volumen de contratos (3.370), seguida por Málaga (2.840), Sevilla (2.600), Jaén (1.330), Granada (1.160), Córdoba (890), Almería (860) y, por último, Huelva (770). En cuanto al incremento respecto al año 2021, Cádiz vuelve a ocupar el primer puesto (170,6%), seguida por Granada (162,2%), Almería (150,7%), Huelva (144,5%), Málaga (142,8%), Jaén (138%), Córdoba (133,9%) y, por último, Sevilla (129,7%) La Semana Santa sin restricciones generará cerca de 63.500 contratos en España Randstad prevé que la Semana Santa generará 63.380 contratos en España, cerca de 37.600 firmas más que en 2021, cuando se rubricaron 25.799 en un año marcado por las restricciones y los cierres perimetrales que en esta campaña año no tienen visos de repetirse. Aun así, este volumen es aproximadamente la mitad de los contratos registrados en 2019, antes de la irrupción de la pandemia, cuando se firmaron 116.115. “La mejor noticia que nos puede dar la campaña de Semana Santa es que, a pesar de las buenas cifras que se esperan a nivel de contratación, aún queda un amplio margen de crecimiento hasta volver a los niveles previos a la pandemia”, asegura Valentín Bote, director de Randstad Research. Todas las comunidades incrementarán la contratación con respecto a 2021 Las previsiones realizadas por Randstad revelan que la contratación crecerá notablemente en todas las comunidades autónomas del país. En concreto, los mayores aumentos se producirán en Castilla-La Mancha (en donde la contratación se triplicará), Euskadi (con un incremento del 164,5%) y la Comunidad de Madrid (159,6%). Las siguen, con incrementos también superiores a la media nacional (145,6%), Navarra (154,3%), Galicia (153,9%), Extremadura (153,3%), la Comunitat Valenciana (148,8%), Cantabria (148,5%), la Región de Murcia (148,5%), Andalucía (147,4%) y Aragón (146,7%). Ya experimentando incrementos por debajo de la media se encuentran Catalunya (139,5%), Asturias (133,9%), Castilla y León (128,1%), La Rioja (118,5%). Los aumentos más discretos se producirán en los dos archipiélagos: Canarias, con un 109,2%, y Baleares, con un 82%. A nivel provincial, Guadalajara (244,4%), Toledo (225,1%), Álava (185,2%), Pontevedra (171,9%) y Cádiz (170,6%) serán las que registren los mayores crecimientos de la contratación en Semana Santa con respecto al año pasado. Por su parte, los descensos más acusados tendrán lugar en Ávila (105%), Segovia (106%), Las Palmas (108.5%), Tenerife (110%) y Soria (110,4%). En términos absolutos, el informe de Randstad pone de manifiesto que Andalucía (13.820), Catalunya (8.420) y la Comunidad de Madrid (7.960) son las regiones donde se incorporarán más profesionales, ya que acumulan cerca del 48% del total de contrataciones de Semana Santa. Disponibilidad, rápida adaptación y manejo de la tecnología El actual escenario de recuperación que atraviesa nuestra economía tiene su reflejo en el talento que demandarán los empleadores en esta Semana Santa. El mercado y sus demandas evolucionan de manera ágil, lo que provoca que las empresas necesiten profesionales con poco margen de tiempo. Por lo tanto, se buscan perfiles con una alta disponibilidad y adaptación rápida al puesto, preferiblemente con experiencia previa en el sector en el que desarrollan su actividad. Además, es habitual que las compañías demanden perfiles con dominio de determinadas herramientas tecnológicas. No solo porque muchos puestos de trabajo exigen el dominio de plataformas o aplicaciones propias de su sector, sino también debido al notable aumento del comercio electrónico. En definitiva, se recomienda que los profesionales, independientemente de su situación, no pierdan de vista las competencias y habilidades más demandadas en el mercado laboral y continúen formándose para mejorar su empleabilidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

