Deportes Los cuartos de final comienzan con el España - Suiza miércoles 30 de junio de 2021 , 17:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los cuartos de la Eurocopa están servidos, España será la que abra las hostilidades. Lo hará el viernes ante Suiza, que tras dar boleto a la Francia de Mbappé en la tanda de penaltis es, probablemente, la cuartofinalista más inesperada. Está siendo un torneo lleno de sorpresas en el que, además de Les Bleus, muchas selecciones que partían con buenas opciones han quedado fuera ya: Portugal, Países Bajos y Alemania. Tras apear a esta última en octavos, Inglaterra es ahora la principal favorita… pero España está la segunda. Consulta aquí casas de apuestas con cuotas y ofertas para la Euro 2020 Trayectoria irregular de España hasta llegar a los cuartos… Semanas antes de dar comienzo, el sobresalto por la ausencia de Ramos; a días del partido inaugural, el positivo por Covid de Busquets; y cuando la bola empezó a rodar… las malas condiciones del césped de La Cartuja, la preocupante falta de gol y dos penaltis fallados. Todo en contra, Morata en la diana y mal rollo general. A esos contratiempos hay que sumar que, para muchos aficionados, la España de Luis Enrique es una gran desconocida. Una selección sin grandes nombres y la más novata que se recuerda (26 años de media) empezó su periplo en la competición con más dudas que certezas, con tanta posesión como poca efectividad. España se ha plantado en cuartos acumulando decepción y falta de goles en los primeros partidos, para después enmendarlo con muchos chicharros y marcado carácter en los siguientes. Tras sumar un único gol en los encuentros ante Suecia y Polonia, los nuestros les endosaron cinco a Eslovaquia y otros tantos a Croacia. Queda aún mucha competición, visita este especial sobre Apuestas Eurocopa 2021 Mucho drama y algo de épica Mención especial merece el choque de octavos contra las croatas. Lejos de La Cartuja, España pudo desplegar su mejor fútbol sobre un césped en condiciones. La cosa empezó con drama tras la pifia de Unai Simón, poniendo Pedri su granito, y siguió con uno de los encuentros más sufridos de nuestra selección en fechas recientes. Pese al traspiés La Roja fue la dominadora después de ese gol, como lo había sido antes. Su control del encuentro se tradujo en remontada, 3-1 a favor a menos de un cuarto de hora del final… y cuando parecía que ya tocaba empezar a celebrar, la encomiable resistencia croata les condujo a marcar dos goles en siete minutos y mandar así la contienda al tiempo extra. Una tragedia para los nuestros. Entonces emergió Morata. Al delantero de La Juve le han caído palos desde todas las esquinas desde que empezó la Eurocopa. Negado ante el gol hasta el partido contra Croacia, se quitó la espina marcando el cuarto, primero de la prórroga. Un gol de clase que resultó a la postre definitivo, aunque sería Oyarzabal el que puso la puntilla a los croatas con el quinto gol que anotó escasos minutos después. La mente en Suiza Con muchos dimes y diretes, pero España ha llegado hasta aquí y ahora todos miramos al partido contra los suizos. Será el primero de los encuentros de cuartos de final, el viernes 2 a las 18h, en el Estadio Krestowski de San Petesburgo. Hacía mucho tiempo que la selección no avanzaba hasta esta fase en una gran competición. Recordemos que las últimas han acabado en decepción: no pasamos de primera fase en el Mundial 2014 y quedamos fuera en octavos tanto en la Euro 2016 como en el Mundial 2018. De cara al cruce, no hay duda de que Suiza ha ganado muchos enteros y credibilidad tras apear a Francia en los penaltis, en el que fue un partido excelente que acabó empate a tres; mas España es clara favorita y debiera avanzar para encontrarse en semifinales a Bélgica o Italia, que van por la misma parte del cuadro. Así han quedado los emparejamientos de cuartos de final Suiza – España, viernes 2 @ 18h, San Petesburgo

Bélgica – Italia, viernes 2 @ 21h, Múnich Checa – Dinamarca, sábado 3 @ 18h, Bakú

Ucrania – Inglaterra, sábado 3 @ 21h, Roma Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.