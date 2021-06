El PSOE no logra una comisión de investigación prospectiva en la Diputación

Destacan la gravedad del caso mascarillas pero no recuerdan que no hubo comisión de investigación por el caso que llevó a su compañero Luis Pérez a la prisión provincial

El Grupo Socialista en la Diputación provincial de Almería ha acusado al presidente de la institución y número uno del PP provincial, Javier Aureliano García Molina, de fomentar la “opacidad” en la institución al rechazar la constitución de una comisión de investigación sobre el ‘Caso mascarillas’ en la que “prime la transparencia” y en la que se estudie con “luz y taquígrafos” toda la gestión que ha realizado quien fuera su mano derecha, que manejó 250 millones de euros en adjudicaciones, mientras ha avivado, por el contrario, un “fiasco” y un “teatro” de comisión con la que el PP “tan sólo quiere salvar su cara”.

Los socialistas no han logrado su objetivo de que la comisión de investigación propuesta por Vox y a la que se sumaron ellos, sea de carácter prospectivo, es decir, investigarlo todo a ver si sale algo, en vez de investigar hechos concretos como los relacionados con la Operación Lúa de la Guardia Civil.

Así se lo ha reprochado esta mañana en sesión plenaria el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, quien ha calificado de “pantomima”, “farsa” y “ridícula” la comisión de investigación propuesta por el PP y que, finalmente, ha sido aprobada. Al contrario, los socialistas, en aras de la Transparencia y Buen Gobierno, han propuesto, mediante moción, mejorar tanto el ámbito de actuación, composición, funciones y duración de la misma teniendo, como puntos más importantes, la pretensión de que se investigue toda la gestión que, al frente del área de Fomento, ha realizado el diputado provincial del PP detenido en el marco de la operación ‘Lúa’ que investiga su presunta comisión de mordidas procedentes de la adjudicación de un contrato de compra de material sanitario durante la Covid. Tal y como ha recordado Lorenzo Cazorla, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han encontrado 150.000 euros en metálico en sobres en viviendas, supuestamente, del ahora exvicepresidente y exdiputado de Fomento, pero aún con acta de diputado provincial.

La comisión de investigación propuesta por los socialistas y rechazada por las derechas en la Diputación Provincial pretendía ejercer su labor durante el tiempo que fuera conveniente hasta alcanzar sus conclusiones, en lugar de investigar sólo un mes, como propone el PP y han apoyado PP, Cs y Vox. “Lo que queremos es que la detención del diputado, que ha sido su mano derecha, no se lleve por delante la transparencia de esta institución, porque nosotros, el resto, somos las víctimas, pero no los culpables”, ha puesto sobre la mesa el portavoz socialista quien ha reconocido que la comisión que propone el PSOE es “especial” porque “la situación también lo es”.

“Nunca, en la historia de esta institución, había pasado una situación semejante; que la Guardia Civil se llevara a un diputado detenido supuestamente por la gestión que ha realizado”, ha subrayado y ha lamentado que las derechas se hayan posicionado en el lado de la “opacidad” en lugar de la transparencia para esclarecer la gestión del diputado “y lavar la imagen de esta institución” que es lo que pretende el PSOE quien ha vuelto a dar las gracias a los funcionarios por la labor que realizan diariamente.

Es cierto que antes de esta ocasión no ha aparecido la UCO por la DIputación, pero hay que recordar que el anterior vicepresidente de la institución, el socialista Luis Pérez, está en prisión por delitos económicos cometidos durante el tiempo que estaba en el cargo. No se recuerda que el PSOE reclamara una comisión de investigación sobre el asunto, y el PP, que denunció los hechos, tampoco la propuso, limitándose a dar cuenta a la Justicia de las irregularidades.

Los grupos de las derechas se han opuesto, igualmente, a que la investigación sobre el exdiputado de Fomento, Óscar Liria, sobrepasara los expedientes que actualmente obran en posesión de la UCO. “Nosotros no somos guardias civiles, la UCO ya está investigando lo que corresponde, pero debemos esclarecer si la gestión de quien ha manejado 250 millones de euros de dinero público en adjudicaciones de obras ha sido absolutamente transparente”, ha incidido y ha reprochado que PP y, Cs y Vox se hayan opuesto a este extremo.

El PSOE no se deja embaucar

“Pretende meternos en medio de los árboles para que no veamos el bosque y los ciudadanos quieren ver el bosque, quieren luz y taquígrafos y quieren una comisión que sea transparente y no ésta”, ha afeado Lorenzo Cazorla al presidente de la Diputación Provincial a quien ha advertido de que “no va a embaucar” a los socialistas en su intención de usar la comisión como “coartada” para tratar de “salvar su cara delante de la opinión pública”. “No nos fiamos de ustedes, porque se van a cargar la institución con la manera de trabajar y de operar que tienen, y por su pretensión de no investigar”, ha criticado Lorenzo Cazorla.

El portavoz socialista ha reprochado a García Molina que no haya dado respuesta a ninguna de las cuestiones que ha planteado para arrojar luz sobre aspectos como la recepción del material cuyo contrato investiga ahora la UCO. En este sentido, Lorenzo Cazorla, se ha interesado por conocer el motivo por el que el equipo de Gobierno del PP no penalizó a la empresa a la que adjudicó el contrato del ‘Caso mascarillas’ después de que incumpliera el contrato, como se ha sabido. También ha preguntado por qué sólo existe un albarán de entrega cuando se realizaron hasta nueve y ha sembrado dudas sobre una de las empresas que transportaba el material al no existir rastro de su actividad en el sector. A ninguna de estas preguntas ha querido contestar el equipo de Gobierno del PP.