Los Cursos de Verano arrancarán en aguas de Roquetas de Mar con la posidonia oceánica

miércoles 05 de mayo de 2021 , 15:50h

El primer Curso de Verano de la XXII edición lleva por título ‘Posidonia oceánica (L.) Delile, gestión adaptativa e integrada de sus praderas y arribazones'

Sumergirse en las aguas del Mediterráneo de la costa de Roquetas de Mara para conocer ‘in situ' la pradera de posidonia que cruza sus fondos marinos, es uno de los principales atractivos del primero de los XXII Cursos de Verano de la Universidad de Almería. Se celebrará en el Castillo de Santa Ana, en Roquetas, del 28 al 30 de junio y lleva por título ‘Posidonia oceánica (L.) Delile, gestión adaptativa e integrada de sus praderas y arribazones'.La posidonia es uno de los organismos más grandes y longevos de la Tierra y proporciona hábitat a multitud de especies marinas y multitud de beneficios a la sociedad como, por ejemplo, la estabilización de las playas o la fijación de CO2. Se calcula que más de 400 especies de vegetales y 1.000 de animales habitan en las praderas de posidonia. Por otro lado, las praderas funcionan como grandes filtradoras, colaborando en mantener el agua marina limpia y transparente. Pero este superorganismo sufre múltiples amenazas como el cambio global y la crisis climática.Este curso, el segundo dedicado a esta planta, pretende conocer de primera mano, con ponentes expertos en la materia llegados de varios lugares de España, tanto investigadores como gestores, los efectos del cambio global sobre estas praderas de fanerógamas marinas. “Las diferencias principales con respecto a la anterior edición del curso es que se van a tratar temas de gestión, principalmente la gestión de los arribazones, de los fondeos y de cómo se aplica la ciencia ciudadana en la conservación de la posidonia. El primer curso fue más introductorio con datos generales sobre la posidonia y ahora vamos a profundizar en los principales problemas", ha explicado su director Sergio López.Además, durante tres días el curso pretende identificar las estrategias y políticas que existen en la actualidad para garantizar su conservación. “Entre los principales problemas que está sufriendo la posidonia está la acidez de los mares (debida al cambio climático) o los fondeos donde hay praderas de posidonia -como en las Islas Baleares o aquí mismo en Roquetas de Mar- que arrancan sus estructuras, que tardan miles de años en crecer", apunta el director del curso.También se verá cómo es el cultivo de la posidonia y cómo se puede conservar, y ahondarán en el papel de la ciencia ciudadana en su conservación. “Hay muchas plataformas para poder registrar las variaciones o cambios que se dan en la fisiología de esta planta. Vamos a hablar del caso concreto de Roquetas de Mar, donde a través del buceo los propios buceadores pueden tomar datos de su crecimiento, si están o no enterradas las plantas y ver si están teniendo problemas y su evolución a lo largo del tiempo. Estos datos los llevan al Centro Centinela y se mandan a investigadores que se dedican a analizar cómo se están comportando las poblaciones de posidonia".Será un curso presencial “con horas teóricas muy participativas con ponentes jóvenes y muy implicados en la conservación de posidonia y, también, tendrá una parte práctica que consistirá en una inmersión para observar ‘in situ' las praderas de posidonia que tenemos aquí a nuestro alrededor", destaca Sergio López.El curso va dirigido principalmente a doctorandos que estén relacionados con temas de conservación de espacios naturales en áreas costeras o estudiantes de Ciencias Ambientales que estén interesados en esta temática. “Es un curso muy interesante que permite estar en contacto con la naturaleza y del que se puede aprender de un superorganismo del que no tenemos conocimiento". Conocerlo, estudiarlo y tener contacto con personas dedicadas a su conservación ayudará a dar una visión sobre la importancia de la posidonia y de las amenazas que sufre, lo que contribuirá a que no se pierda esta especie endémica del mar Mediterráneo que no está presente en ningún otro mar del mundo.Toda la programación de este curso que oferta 30 plazas, y sobre la inscripción, que tiene un descuento especial si se realiza hasta el 31 de mayo, está disponible.