Desarrollo y sostenibilidad en un concurso de fotografía de la UAL

miércoles 05 de mayo de 2021 , 15:53h

Con el título de ‘Cómo ves tú el Antropoceno’, la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería y la Fundación Patrimonio Natural, Biodiversidad y Cambio Global, con la coordinación del CAESCG, tienen abierto un certamen que fomente el realismo y el optimismo en la actual ‘era geológica’ bautizada como la ‘Edad de los Humanos’

Esperanza posiblemente es la palabra clave que subyace en el fondo de este concurso de fotografía que se ha lanzado desde el seno de la UAL y cuyo plazo de presentación de obras expira el próximo día 23 de este mes de mayo. Desde que el Premio Nobel de Química Paul Crutzen lanzara el término ‘Antropoceno’ en el año 2000, el debate científico sobre la cuestión ha ido evolucionando, a la par que se han disparado las visiones distópicas de la sociedad venidera. Justo sobre eso es dónde este certamen quiere actuar: “La iniciativa pretende mostrar las visiones esperanzadoras que las personas tienen del 'Antropoceno', la nueva era en que nos encontramos, caracterizada por una sucesión rápida de dramáticos cambios ambientales que están poniendo en riesgo nuestro bienestar”. Así lo transmiten desde la organización, a cargo de la Fundación Patrimonio Natural, Biodiversidad y Cambio Global y la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. Participa activamente también el Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG), centro adscrito a la UAL, que lo dirige y coordina.



Puede participar en este concurso ‘Cómo ves tú el Antropoceno’ cualquier persona, profesional o amateur, mayor de 18 años, con un máximo de dos fotografías por participante, que deberán remitirse a la organización a través de WeTransfer a la dirección de email [email protected] En el mensaje deberán figurar los datos personales del participante y el título de cada obra presentada. En cuanto a las características de las mismas, deben tener formato digital JPG, sin marca de agua, marco, firma o similar, en color o blanco y negro, con un tamaño mínimo de 1500 × 2300 píxeles y una resolución mínima de 300 pixeles por pulgada. Deberán ser originales y no podrán haber sido premiadas en otros concursos o certámenes, ni haber sido publicadas anteriormente en otros soportes, incluidos los relativos a internet y Redes Sociales. Importante es reseñar que no se aceptarán fotomontajes ni fotografías que hayan sido sometidas a manipulación que representen elementos que no estuvieran en el tiempo y lugar de la toma. Sí que se admitirán correcciones de luminosidad, contraste, saturación, textura, y todos aquellos que mantengan la integridad de la foto.



En todo caso, lo más importante es que sean visiones de la era presente que “ayuden a encontrar una mirada realista y optimista de un mundo en el que cuidemos de los ecosistemas a la vez que nos desarrollamos como sociedad”. Fundamental en la temática a abordar es “provocar un cambio en la sociedad que nos permita transitar hacia la sostenibilidad”. No en vano, se argumenta que “el conjunto de cambios ambientales derivados de las actividades humanas a los que asistimos actualmente ha dado lugar a que se reconozca que nos encontramos ante una nueva era en la historia de la Tierra, y este ritmo sin precedentes de los cambios que la caracterizan plantea serias preocupaciones”. Ante ello, “es probable que el futuro implique cambio fundamental en las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, que incluya modificaciones en valores, culturas, visiones del mundo y relaciones de poder y de género que influyen en el comportamiento social”. Aunque es atractivo prever un futuro diferente, “su formulación es difícil ante las continuas evidencias de deterioro ambiental”, así que este concurso se ha creado “para que nos ayudes a visualizar ejemplos actuales de un futuro con esta mirada positiva”, mensaje directo de la organización para animar a la participación.



Finalizado el periodo de inscripción y envío de las fotos, el jurado seleccionará 25 de ellas que serán expuestas públicamente en la página web http://www.caescg.org/concursofotografico2021exposicion/. Entre las preseleccionadas saldrán las tres ganadoras del primer, segundo y tercer premio, haciéndose público el resultado el día 5 de junio de 2021, Día Mundial del Medio Ambiente. Son miembros del jurado Cristina Quintas y Encarnación Fenoy, investigadoras posdoctorales; Cecilio Oyonarte, profesor; y Juan José Moreno Balcázar, decano de la Facultad de Ciencias Experimentales; todos de la Universidad de Almería.



Volviendo a los premios, estarán dotados con 300 euros para la foto ganadora y con 150 euros para la segunda y la tercera. Toda esta información está en la web http://www.caescg.org/concursofotografico2021/, en donde además de la explicación contextual del concurso y toda la motivación para inscribirse, se pueden encontrar las bases completas, las cuales se recomienda leer con atención, siempre con invitación a la participación para sumar optimismo en el futuro a partir de visibilizar ejemplos actuales.