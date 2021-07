Los Cursos de Verano dan visibilidad a la trata de seres humanos menores de edad

miércoles 21 de julio de 2021 , 20:54h

En la inauguración del Curso de Verano 'Trata de seres humanos: negocio, explotación e intervención con víctimas menores de edad' el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, ha expresado la necesidad de seguir visibilizando un fenómeno contrario a los derechos humanos, la dignidad, la igualdad y a la libertad de las personas

El municipio de Purchena acoge desde este miércoles y hasta el viernes el curso 'Trata de seres humanos: negocio, explotación e intervención con víctimas menores de edad' que ha sido inaugurado por el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez



El rector, Carmelo Rodríguez, se ha mostrado convencido de que durante estos tres días se van a desvelar claves muy importantes para comprender este fenómeno de la trata de menores de edad en toda su magnitud. "Es necesario que se siga visibilizando, porque es absolutamente contrario a los derechos humanos, a la dignidad, la igualdad, la seguridad y, en definitiva, al derecho a la vida y a la libertad de las personas. Se trata, además, de una temática que se torna especialmente relevante en el contexto geográfico en el que nos encontramos, ya que precisamente nuestra provincia es destino para miles de inmigrantes, y son numerosos los programas de intervención con menores en riesgo de exclusión social en diferentes comarcas como en la que nos encontramos".



Además, ha expresado que la temática de este curso "es una cuestión de emergencia social que requiere de una intensa labor formativa y de sensibilización. Ni que decir tiene que desde las instituciones de enseñanza debemos abonar el terreno para su estudio y promover su divulgación permanente, porque es fundamental para que los profesionales puedan contar con herramientas eficaces en la detección e intervención de los casos".



En este curso, se analizará el impacto que tiene este fenómeno a nivel global, con un análisis de las relaciones económicas y políticas de los territorios receptores de flujos migratorios; y, también, en un plano más operativo, se examinarán los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir contra la explotación, el negocio y la vulneración de los derechos humanos. Todo desde una perspectiva transversal. "Si bien es cierto que se han dado pasos importantes en cuanto a la adopción de medidas legales para erradicar esta problemática, aún queda camino por recorrer. Por este motivo es muy importante concienciar a todos de la importancia de que los avances legales, la educación y el trabajo que se realiza a pie de campo vayan acompasados para que las medidas tengan un impacto real y eficaz" ha expresado el rector.



Por último, tras agradecer a los directores del curso, Jaime de Pablo Valenciano, profesor titular de Economía y Empresa de la Universidad de Almería, y Pilar Alfonso Rodríguez, jueza sustituta en el Ministerio de Justicia, al Ayuntamiento de Purchena y al colectivo InterProde por llevar a cabo un curso con esta temática, porque "aunque la solución no es fácil, desde las instituciones y agentes involucrados se debe fomentar el debate y la concienciación con un enfoque integral, y de ahí la relevancia de este curso".



Con el fin de realizar estas aproximaciones, las ponencias se van a complementar con mesa redondas y coloquios dirigidos por expertos en múltiples campos y disciplinas, así como por profesionales que desarrollan su trabajo diario con víctimas y personas afectadas, lo que va a posibilitar tratar esta problemática con un enfoque transversal y desde una perspectiva multidisciplinar.



Rafael Ángel Pasamontes, delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Almería ha felicitado a la UAL por la organización de los Cursos de Verano y por convertir a Purchena en un referente en el tema de menores en exclusión social. También se ha referido a la aprobación en la tarde de este miércoles en el Parlamento de Andalucía la nueva Ley de Infancia y Adolescencia. "Esta ley plantea grandes avances y mejoras con respecto a la normativa vigente. Ha tenido en cuenta los cambios sociales y la evolución que ha tenido la sociedad en los últimos 20 años".



Por su parte, Juan Miguel Tortosa, alcalde de Purchena, ha agradecido a la UAL que acerque el conocimiento a los municipios a través de los Cursos de Verano. Además, ha destacado que "este curso da la posibilidad a nuestro municipio de convertirse en referente a nivel nacional del debate y reflexión sobre el trabajo de intervención en menores en riesgo de exclusión social. Este curso posibilita que prestigiosos expertos a nivel nacional participen en nuestro municipio junto a profesionales, lo que hace que surja un debate muy constructivo".



Mariola Gómez, fiscal coordinadora de menores del Ministerio de Justicia, ha indicado que se trata de un tema muy interesante y completamente actual por lo cual ha dado la enhorabuena a los directores del curso. "Podemos decir que pese a que el siglo XX se ha convertido en un siglo de llevar a cabo una gran cantidad hitos históricos en la consecución de derechos humanos, derechos fundamentales, desgraciadamente podemos decir que la trata de seres humanos y la esclavitud están vigentes".



Así, ha explicado que en Almería hay un gran movimiento migratorio por su situación geográfica y existen bandas organizadas que han observado que este tipo de trato a estas personas "se convierte en un fuente de riqueza ilegal, incluso mayor que el tráfico de estupefacientes". Son bandas criminales que se aprovechan de la situación de penuria que tienen muchas personas de países que están en guerra o muy atrás en su desarrollo. "Los niños y niñas y las mujeres se convierten en el objetivo idóneo para este tipo de actividades ilícitas. Esta esclavitud que utiliza a las personas como si fueran mercancías sigue existiendo, por eso el que se establezca y someta a debate en un curso de este prestigio es tan importante".



Por último, Pilar Alfonso, codirectora del curso, ha explicado que este curso regresa a Purchena "con un programa de gran interés académico: reflexionar sobre la trata de seres humanos. El mero enunciado de trata de seres humanos ya es para levantar sarpullido en la piel pues atenta de entrada contra los cimientos de la dignidad humana".



Además, ha señalado que a través de este curso, que cuenta con la participación de ponentes de contrastada experiencia y conocimiento, "se expone este fenómeno desde una amplia perspectiva interdisciplinar y siguiendo un desarrollo lógico".



En la primera parte del curso se aborda el fenómeno de la trata de personas "partiendo del propio concepto a nivel general y contextualizado en el marco legislativo actual, derivando en un enfoque más específico de trata de personas menores de edad, objeto de interés en esta formación". En una segunda jornada, "se verá el impacto que tiene este fenómeno a nivel global, tanto en las relaciones económicas y políticas de los territorios afectos a flujos migratorios como particularmente en la propia víctima y en su estructura familiar". En la última jornada, las ponencias planteadas "expondrán con qué instrumentos cuenta en Estado para intervenir con menores víctimas de trata".



En esta primera jornada ha participado Esteban Pérez Alonso, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, quien ha ofrecido la conferencia inaugural 'Trata de seres humanos en el contexto de la moderna esclavitud', junto a la codirectora del curso Pilar Alonso.



En su intervención ha analizado los elementos que caracterizan la trata. "No es fácil de identificar porque se confunde mucho con el fenómeno de la inmigración clandestina, el tráfico ilegal de inmigrantes que no es lo mismo que el tráfico de personas como trata de personas. Son fenómenos distintos que se confunden y hacen que no se vea la realidad de la gravedad de la trata de seres humanos. Es un problema muy grave que poco a poco se le va presentando la atención necesaria".



Sin embargo, Pérez Alonso apunta a una clara diferencia entre ambos fenómenos para poder diferenciarlos. "Una cuestión básica para diferenciarlos es la voluntariedad de la persona, si la persona viene de forma voluntaria es un problema de inmigración clandestina, pero no de violación de derechos humanos que sí se dan en el fenómeno de la trata de seres humanos. La trata siempre va a ser en contra de la voluntad de la víctima, por tanto ese es un elemento clave".