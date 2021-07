Los Cursos de Verano destacan el papel de las redes sociales en marketing

martes 13 de julio de 2021 , 16:12h

La segunda jornada de los cursos 'Nuevas tendencias en marketing' y 'Las finanzas ante el reto de la sostenibilidad: las finanzas sostenibles' han tenido como protagonistas Miguel A. Gómez Borja, catedrático de Marketing en la Universidad de Castilla-La Mancha y Pablo de Ramón-Laca Clausen, rector general del Tesoro y Política Financiera, respectivamente





El segundo día del Curso de Verano 'Nuevas tendencias en marketing' que se está desarrollando en el Palacio de Vélez Rubio, en formato mixto ha tenido este martes, 13 de julio, como protagonista a Miguel A. Gómez Borja, catedrático de Marketing de la Universidad de Castilla-La Mancha quien ha hablado de la importancia y el papel que juegan las redes sociales como concepto general en el ámbito de las estrategias y políticas de marketing de las empresas y otras organizaciones en el ecosistema digital actual.



El ponente ha abordado brevemente la forma y modelos de gestión de las redes en un contexto donde la red está cada vez más socializada y donde la participación y la interacción de los usuarios a través de diferentes herramientas y aplicaciones está generalizándose cada vez más. Así, las redes sociales tienen un impacto en diferentes fases o procesos de gestión de marketing, desde el conocimiento y análisis del consumidor y del entorno hasta su papel en el diseño y aplicación de diferentes herramientas de marketing.



Durante su intervención Gómez-Borja ha explicado que las ventajas del uso de las redes sociales en el ámbito del marketing se derivan fundamentalmente al menos de cuatro factores. En primer lugar, su enorme difusión, "lo que permite llegar con un mensaje o una idea hacia un cada vez mayor número y perfiles de personas". En segundo lugar, "la posibilidad de interacción directa con los usuarios, a través de distintas funcionalidades y opciones que estas herramientas nos ofrecen". En tercer lugar, "las posibilidades de adaptación y personalización de los mensajes, puesto que la cantidad de información disponible sobre los usuarios permite desarrollar un conocimiento adecuado y preciso de estos". Y, finalmente, "las redes sociales representan un ecosistema de participación, interacción y presencia de usuarios, organizaciones y marcas, conversando y aportando información sobre distintos aspectos y experiencias de sus vidas de una forma pública y abierta". Esta información, en diferentes formatos, constituye un activo informacional estratégico crucial para las empresas "que les permite un conocimiento más preciso de sus consumidores y del resto de tendencias y agentes que conforman el entorno en que se mueven y que permiten ajustar de forma más precisa sus decisiones comerciales".



En este sentido, ha destacado la importancia de su influencia en las estrategias de comunicación y distribución en un contexto omnicanal y su impacto sobre las políticas de producto o marca y como herramienta de atención al cliente y de venta. Por último, ha planteado algunas tendencias y desarrollos presentes en este ecosistema de web y redes sociales que afectarán a su evolución en los próximos años y algunas recomendaciones para su uso.



Entre las recomendaciones, Gómez-Borja, incide en la necesidad de una planificación detallada y de una integración en los objetivos estratégicos de la empresa así como en los objetivos particulares de cada acción en la que se incorporen como herramienta. Lo contrario "puede ser contraproducente, en el sentido de que puede afectar negativamente a la imagen y a los objetivos de las organizaciones. Finalmente, existe una concepción errónea sobre una de sus ventajas que también genera problemas y que condiciona la eficacia del uso de las redes sociales y que tiene que ver con la idea de que son herramientas gratuitas y que, por lo tanto, prácticamente no es necesario dedicar recursos a estas acciones. "Nada más lejos de la realidad. Además de los recursos personales de tiempo y planificación de contenidos integrados en la estrategia, es necesario dedicar recursos monetarios a campañas y recursos pagados que permitan aumentar su eficacia". También ha defendido que su uso adecuado "requiere de la dedicación de recursos profesionales especializados".



Curso de Verano 'Las finanzas ante el reto de la sostenibilidad: las finanzas sostenibles'



Pablo de Ramón-Laca Claus, rector general del Tesoro y Política Financiera, ha sido uno de los protagonistas del segundo día del curso 'Las finanzas antes el reto de la sostenibilidad: las finanzas sostenibles" en el que ha explicado que "las finanzas sostenibles no son una moda, ni una tendencia del mercado más o menos pasajera. Se trata de un eje vertebrador de la política financiera europea y española que tiene por objetivo canalizar la financiación hacia los sectores económicos y las empresas sostenibles".



El ponente ha ofrecido la conferencia 'Expectativas regulatorias en finanzas sostenibles'. En ella ha analizado el marco normativo vigente. Además, ha repasado el estado de desarrollo de la Taxonomía financiara (cuyo objetivo es proporcionar definiciones adecuadas a las empresas, los inversores y los responsables políticos sobre las actividades económicas que pueden considerarse ambientalmente sostenibles), de las obligaciones de transparencia y de las herramientas disponibles para el desarrollo de las finanzas sostenibles. "Se trata de un marco dinámico en permanente evolución, con el objetivo de que el sector financiero se implique en la transformación ecológica canalizando financiación privada hacia actividades y empresas sostenibles".



Por otro lado, ha hecho referencia a las normas que están actualmente en negociación: la Directiva de información corporativa sostenible y el Estándar europeo de bono verde. Y ha hablado de la Estrategia renovada de finanzas sostenibles, explicando sus cuatro pilares; "extensión de la taxonomía, conseguir unas finanzas sostenibles inclusivas, fomentar la resiliencia del sector financiero en materia de finanzas sostenibles, y lograr coordinación en un alto nivel de ambición a nivel internacional". Por último, ha hecho referencia a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que contiene dos artículos con obligaciones adicionales y complementarias en materia de finanzas sostenibles para las entidades españolas.



En cuanto a la situación normativa actual en España sobre finanzas sostenibles, Pablo de Ramón-Laca Clasusen ha informado de que aquí, como en el resto de la Unión Europea, está en vigor desde el 10 de marzo el Reglamento de divulgación de información por parte de gestores de activos, para indicar cuáles de sus carteras persiguen objetivos de sostenibilidad. Además, ha explicado que el año que viene, en España y en el resto de la UE, "entrarán en vigor las obligaciones de divulgación de información sobre el porcentaje de las actividades de las entidades financieras, las compañías cotizadas y las compañías no cotizadas grandes, que están plenamente alineadas con la taxonomía".



El rector general del Tesoro y Política Financiera, ha destacado en su ponencia que el marco regulatorio para las finanzas sostenibles "es dinámico y se irá completando y ajustando con los años, adaptándose a las nuevas circunstancias, como pueden ser las derivadas del desarrollo tecnológico". También ha defendido que es fundamental que haya coordinación internacional "para asegurar un alto grado de ambición en finanzas sostenibles que evite desventajas competitivas para la Unión Europea en este ámbito".