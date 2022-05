Capital Los escolares que integran el Consejo de la Infancia plantean 20 iniciativas para mejorar la ciudad miércoles 11 de mayo de 2022 , 19:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido a los niños de los seis centros educativos la “visión certera” que tienen de Almería quienes “con edades pequeñas, en ningún caso tienen ideas pequeñas” Los 24 alumnos que integran el Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, pertenecientes a los siguientes seis centros educativos: La Salle-Chocillas, La Salle-Virgen del Mar, CEIP Freinet, CEIP Adela Díaz, Los Millares y CEIP Madre de la Luz, han planteado más de 20 iniciativas, propuestas, acciones y mejoras para Almería en el marco del último consejo celebrado este miércoles en el salón de plenos de la Casa Consistorial. Presidido por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la primera teniente de alcalde, María Vázquez, el Consejo Local de la Infancia y Adolescencia se ha convertido, una vez más, en el foro más directo a través del que los niños almerienses dejan oír su voz. Sus propuestas son recogidas por el Equipo de Gobierno para, en la medida de lo posible, incorporarlas a las políticas municipales. Así lo ha explicado la concejala y así queda reflejado en la constitución del órgano local. “Sois el futuro y gracias a vuestras aportaciones, entre todos, construimos la Almería del futuro, que es la vuestra”, ha dicho Vázquez al inicio de un Consejo clausurado por el alcalde, quien ha agradecido a los integrantes de este órgano municipal “la visión certera” que tienen de Almería quienes, “con edades pequeñas, en ningún caso tienen ideas pequeñas”. “Los miembros de la Corporación municipales hemos escuchado y anotado sus sugerencias y también sus quejas”, ha insistido el primer edil, quien ha destacado la “ilusión” que tienen los niños y jóvenes por mejorar la ciudad, la ilusión que tienen por Almería. II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia Con cuatro puntos en el orden del día, los consejeros han aprobado por mayoría (dos concejales del PSOE y uno de Cs han votado abstención) el borrador del II Plan Municipal de la Infancia y Adolescencia 2022-2025, que será “la hoja de ruta que va a seguir el Ayuntamiento” en materia de infancia y juventud, a través del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, pero integrado de forma transversal en el resto de áreas municipales. Y es que, las preguntas, sugerencias y aportaciones realizadas en el Consejo de este miércoles tienen que ver con la práctica totalidad de las áreas municipales y coinciden, en muchas cosas, con lo que los vecinos demandan en muchos barrios. Ejercicio de participación En el marco del que es un “ejercicio de participación ciudadana” ejemplar, los escolares y miembros del Consejo han solicitado mejores conexiones de transporte vinculados a una mejora de la economía y el turismo, han pedido reservas de espacio específicas para caravanas y autocaravanas, han querido conocer las previsiones de actividades en piscinas públicas, han abogado por un incremento del uso de los carriles bici por patinetes eléctricos y por una mayor utilización de bicicletas eléctricas como medio sostenible de transporte, además de exigir mejoras en sus centros educativos, algunos de ellos dañados por las últimas lluvias, como es el caso de Madre de la Luz. Asesoramiento para poder participar en más actividades solidarias y mejor oferta cultural, además de interrelación entre las bibliotecas escolares y la Biblioteca Central son otras de las propuestas que han realizado, sin olvidar mejoras en playas y en limpieza de la ciudad. Otros, como Daniel, de la Salle-Chocillas, ha solicitado mejoras en las pistas deportivas de uso libre o Alejandro, del Freinet, que ha pedido que se adecúe mejor la carga y descarga, “para que los camiones no tapen la visión de los semáforos”. Marta, también del Freinet ha felicitado al alcalde por “el gran acierto de la noria que es muy bonita y atrae a la gente a Almería” y Carlos, del CEIP Madre de la Luz ha agradecido al Ayuntamiento “la oportunidad que ha dado al alumnado para llevar la voz de los escolares a la administración local”. Ha explicado cómo el curso próximo dejarán el centro de Educación Primaria para pasar al instituto y ha deseado que sus propuestas a lo largo de la participación en el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia “hayan servido” para mejorar Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

