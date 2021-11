PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Almería Los expertos destacan que uno de cada tres ingresados por gripe es a consecuencia de una neumonía sábado 13 de noviembre de 2021 , 20:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas baten récord de participantes con casi un millar de inscritos. Los expertos en infecciones respiratorias han destacado que uno de cada tres ingresados por gripe se debe a una neumonía. Lo han dicho en la mesa sobre enfermedades respiratorias celebrada en el marco de las XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows. En esta mesa han participado Esther Redondo Margüello, jefa de sección del Centro de Salud y Vacunación Internacional de Madrid; el investigador José Yuste Lobo, del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III; Raúl Ortiz de Lejarazu, consejero científico del Centro Nacional de Gripe; Jaime Jesús Pérez Martín, en representación de la Asociación Española de Vacunología y José María Ponce González, enfermero de Atención Primaria en Sevilla.



Este viernes, 12 de noviembre, las ponencias se han centrado en las infecciones y su prevención, tras una jornada, la del jueves, centrada en la respuesta de la salud pública y de la industria farmacéutica a la crisis sanitaria, las vacunas frente a la Covid-19 y cómo se ha vivido esta situación desde distintos ámbitos de la sociedad.



Este viernes, Día Mundial Contra la Neumonía, los expertos participantes en las Jornadas han Recomendación de vacunar frente a la gripe a aquellas personas que han tenido COVID y lesión pulmonar.Precisamente este viernes se ha conmemorado el Día Mundial Contra la Neumonía, una enfermedad grave que muchas veces se infravalora pero, tal y como han coincidido los ponentes de la mesa sobre enfermedades respiratorias, además de poder causar la muerte, puede ocasionar una afectación cardiovascular en hasta el 25% de los casos severos tras una neumonía. Según Esther Redondo, las personas que han padecido esta enfermedad tienen una supervivencia 10 años menor que aquellas que no la han sufrido. Prevención frente a las enfermedades respiratorias

En este sentido, han insistido en la importancia de la prevención frente a las enfermedades respiratorias y han instado a los gobiernos autonómicos a recomendar la vacunación frente a la gripe a aquellas personas que han sido hospitalizadas por Covid o que han tenido una neumonía, porque ya tienen una lesión pulmonar importante y una gripe puede suponer un empeoramiento en su calidad de vida.



Los expertos también han recomendado la vacunación frente al meningococo. Así, según José María Ponce, las personas vacunadas con neumococo conjugado tienen una menor incidencia y complicaciones por la Covid-19 que los no vacunados.



En esta mesa, los ponentes han explicado que, debido a las medidas de prevención frente a la COvid-19, ha habido una disminución de las circulaciones de otros virus respiratorios como el Virus respiratorio sincitial (VRS), la gripe y el neumococo. A consecuencia de esto, la población no ha tenido contacto con el virus y, por tanto, la inmunidad ha bajado y es posible un repunte de estas enfermedades, como ha sucedido con el VRS fuera de la época invernal.

La vacunación contra el meningococo es eficaz

Este viernes también ha tenido lugar la mesa redonda “Una visión de 360º a la prevención de la enfermedad meningocócica invasora”, con la participación de Federico Martinón Torres, jefe del servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; Shamez Ladhani, pediatra consultor en enfermedades infecciosas del St George's Hospital (Londres);la presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis, Cristina Regojo Balboa; María Garcés Sánchez, pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría; y Eva Almán Ruiz,miembro de la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria.



Shamez Ladhani ha explicado la eficacia de la vacunación frente al meningococo y se ha referido al programa de vacunación en Reino Unido frente a los tipos ACWY, en el que, con un 36% de cobertura, al primer año, se consiguió una reducción de 68% de casos en el grupo de edad de vacunados. Sin embargo, tal y como ha señalado, a los 36 meses la vacunación tiene un efecto comunitario, con la reducción de casos en todos los grupos de edad.



Con respecto al meningococo B, según Ladhani, la protección es directa y se da únicamente en los vacunados con dos dosis. De ahí la importancia de incluir esta vacuna en los calendarios autonómicos, como sucede en Castilla y León y Canarias y como acaba de hacer Andalucía. En este sentido, Cristina Regojo Balboa ha recordado el compromiso del gobierno catalán de incluir próximamente también esta vacuna en el calendario vacunal de Cataluña.



En esta mesa, los ponentes han puesto de manifiesto el fracaso de la gestión de la meningitis en España y la necesidad de replantearse desde sus cimientos. Asimismo, han sostenido que debe hacerse una pedagogía específica con los adolescentes, que son un grupo poblacional muy difícil de vacunar.



También han subrayado que la enfermería es clave en el éxito de la vacunación contra el meningococo porque hace de enlace con la familia. Así, Eva Almán ha apuntado la importancia de la comunicación con los padres pero también de la intervención, a través de una búsqueda activa de niños no vacunados frente al meningococo.



La jornada del viernes comenzó con un Simposium a cargo de MSD con el título “Isla de las infecciones: hoguera de colaboración” en el que participaron la pediatra Cynthia Crespo Mora, miembro del Grupo de Vacunas de la Societat Catalana de Pediatría, y José Gómez Rial, especialista en Inmunología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Por su parte Valentín Pineda Solas, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y Javier Díez Domingo, jefe del área de investigación en vacunas en la Fundación FISABIO, fueron los encargados de clausurar estas Jornadas con un resumen de las principales conclusiones alcanzadas en dos días de una intensa actividad.

Eminencias mundiales en vacunación

En las XVIII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas han colaborado el Colegio Oficial de Médicos de Almería, el Ayuntamiento almeriense, el servicio provincial de Turismo de la Diputación “Costa de Almería”, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, Vithas, MSD, Pfizer, GSK, AstraZeneca y Moderna.



Esta decimoctava edición ha contado con la participación de expertos reconocidos a nivel mundial relacionados con la investigación, prescripción, dispensación y administración de las vacunas y ha reunido a casi un millar de profesionales sanitarios entre las modalidades presencial y online.



Así, el profesor Peter Hotez, decano fundador de la National School of Tropical Medicine de Texas (EEUU), quien está desarrollando una vacuna contra la Covid-19 más asequible para que pueda ser suministrada en países desfavorecidos, destacó que los movimientos anticiencia causan más muertes que las guerras y el terrorismo.



Los profesores Stanley Plotkin y Juan José Picazo, merecedores de las distinciones del Instituto Balmis de Vacunas en reconocimiento a su contribución en el avance de la vacunación, explicaron sus inicios profesionales de dedicación a las vacunas.



La pandemia ha ocupado un papel destacado en este primer día de congreso. El desarrollo de la vacuna contra la Covid-19 es el mayor esfuerzo científico y médico de la historia, que ha supuesto una gran inversión económica y de recursos para evaluar y aprobar las vacunas en un tiempo récord. Las Jornadas han contado con la participación, en una misma mesa redonda, de algunos de los responsables de las vacunas frente a la Covid-19 que se están administrando en todo el mundo en la actualidad.



En la mesa redonda sobre las vacunas en la adolescencia, el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga Llop, y la pediatra María Garcés Sánchez, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) destacaron la importancia de la vacunación en esta etapa vital, en la que las altas coberturas vacunales en la infancia descienden considerablemente.



Asimismo, pusieron el acento en la importancia de la vacunación frente al VPH, tanto en niñas como en niños. “Hablamos de un patógeno que es puramente humano, que se transmite por vía sexual y que si nos inmunizamos todos podríamos erradicarlo”, recalcó María Garcés.



Uno de los momentos más emotivos de la jornada de este jueves fue la conferencia del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro Merino, en homenaje al profesor Alfonso Delgado Rubio, expresidente de la Asociación Española de Pediatría fallecido el pasado mes de enero.



Navarro Merino destacó su dedicación a la vacunología, siendo un pionero en la vacunación pediátrica. “El profesor Alfonso Delgado Rubio ha sido de las personas que más ha hecho por las vacunas en la última década”, aseguró.



Emotiva también fue la entrega de la distinción del Instituto Balmis de Vacunas a las Fuerzas Armadas, en reconocimiento a su labor fundamental para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que tuvo lugar durante la inauguración de las Jornadas, y que fue apoyado por todo el público asistente que se puso en pie para aplaudir al coronel médico Francisco Javier Gómez Díaz, encargado de recoger el galardón en representación de la Brigada de la Legión.

