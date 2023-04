Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Los halteras ejidenses David y Manuel Sánchez triunfan en los campeonatos de Europa y de España de Universidades jueves 27 de abril de 2023 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Góngora ha resaltado de ambos deportistas que “son ejemplo de humildad, sencillez y dedicación plena a un deporte donde, junto a la fuerza, es fundamental el talento, la disciplina, el afán de superación y el compromiso con el alto rendimiento, valores que no le faltan ni a David ni a Manuel” El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al concejal de Deportes, María José Martín, ha recibido hoy en el Ayuntamiento de El Ejido, a los deportistas ejidenses, David y Manuel Sánchez, tras los éxitos cosechados en los campeonatos de Europa y de España de Universidades de Halterofilia. El primer edil ha felicitado a ambos halteras ya que “son un ejemplo de humildad, sencillez y dedicación plena a un deporte donde, junto a la fuerza, es fundamental el talento, la disciplina, el afán de superación y el compromiso con el alto rendimiento, valores que no le faltan ni a David ni a Manuel”. Manuel se inició en la Halterofilia con el club LPV en el Pabellón de Santa M.ª del Águila, pasó por el Club Halterofilia de Melilla e ingresó en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume, abandonándolo para hacer su preparación y gestionar el Club Halterejido, en el Estadio Municipal de El Ejido. Ha tenido que ser operado dos veces de la rodilla y en el último campeonato de España de Universidades donde compite con el equipo de la UCAM y continúa formándose académicamente, ha sido campeón de España de Universidades. David comenzó en el club LPV en el Pabellón de Santa M.ª del Águila, pasó por el Club Halterofilia de Melilla e ingresó en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume con 16 años. Atesora 3 Medallas de Europa en total olímpico (2 de bronce y 1 de plata) y 2 participaciones en Juegos Olímpico (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020). Tras una lesión en la cadera que le hizo llegar lesionado a los Juegos de Tokio, ha tenido que operarse y ha empezado a competir con nivel en esta temporada. En este último campeonato Europeo, que se ha organizado en la ciudad de Erevan, en Armenia, ha conseguido medalla de plata en dos tiempos y plata en total olímpico, batiendo los récord de España que él mismo tenía. La marca conseguida, que es superior a la conseguida para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, podría valerle para estar en los JJOO de París 2024. En el año 2019 crearon el CD Halterejido, que en su corta trayectoria tiene ya un gran palmarés, con un subcampeonato y tercer puesto en la Copa del Rey. Durante el encuentro, Góngora ha resaltado que “clubes como el CD Halterejido y deportistas como David y Manuel sitúan el nombre de El Ejido en lo más alto del deporte a nivel mundial”. Entre los objetivos de estos hermanos se encuentran ganar el campeonato de España que se celebrará los días 20 y 21 de mayo en Huércal de Almería y el Mundial de Riad en Arabia Saudí. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

