Deportes Los hermanos Hernández Villamor son campeones de Andalucía sub23 en 100 metros lisos lunes 31 de mayo de 2021 , 16:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia María e Ignacio forman parte del club Atletas de Almería, están entrenados por José de la Paz y vencieron en las carreras celebradas en Málaga



Todo ha quedado en familia. Los hermanos María e Ignacio Hernández Villamor se han proclamado campeones de Andalucía sub 23 en 100 metros lisos. Una misma ilusión, la velocidad, y la alegría completa. Dos almerienses que de nuevo han promocionado a Almería como ciudad del deporte.



La hazaña se produjo el pasado sábado, 29 de mayo, en la Ciudad Deportiva de Carranque de Málaga donde se celebró el Campeonato de Andalucía Sub 23 de Atletismo. La almeriense María Hernández Villamor, atleta Sub 20 de primer año, venció en la final del 100 m lisos femenino con una muy buena marca de 12.28, y logró la victoria en una final muy disputada, igualada y exigente. Por su parte, su hermano, Ignacio, atleta Sub 16, con sólo 15 años, venció en la Final del 100 m lisos masculino con una espectacular marca de 11.06, sorprendiendo a sus rivales y a la grada de Carranque que acogió a 400 espectadores como público.



Su entrenador, José de la Paz, estaba muy orgulloso y afirma que “el dato es histórico y nuestros dos velocistas, que además son de inferior categoría a la Sub 23, entrenados en el módulo de velocidad de la EDM de Atletismo Bahía Almería, han conseguido que la velocidad almeriense esté en lo más alto de Andalucía”.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha querido felicitarles, asegurando que "es una nueva alegría para el deporte almeriense, son dos embajadores de la ciudad y desde el PMD seguiremos por la senda de la promoción del deporte base y de tecnificación".

