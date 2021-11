Sucesos Los huesos encontrados bajo el puente de la Avenida del Mediterráneo son de hombre martes 23 de noviembre de 2021 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional en Almería, en relación con el hallazgo de unos huesos en las inmediaciones de la avenida de Sierra Alhamilla, comunica: Los huesos fueron hallados a las 09:05 horas del día 16 de noviembre, a la altura de la Avenida Sierra Alhamilla, y justamente debajo del puente de la Avenida del Mediterráneo. El hallazgo fue casual, y por los trabajadores que realizaban labores de limpieza de los márgenes de la vía del tren. Los mismos no se encontraban en el interior de ninguna bolsa. Tras un primer estudio, se puede decretar que se trata de huesos de una persona humana, pudiéndose tratar de un hombre por la talla del calzado y de los restos de ropa encontrados. Los restos óseos han sido remitidos al Instituto de Medicina Legal de Almería, a la espera de la obtención de un perfil genético para su posterior cotejo en la base de datos de personas desparecidas, y restos humanos sin identificar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

