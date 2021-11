Sucesos Ampliar La mujer encontrada muerta en su casa no presenta signos de violencia martes 23 de noviembre de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional en Almería, en relación con la aparición del cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición en el interior de su vivienda, comunica: Gracias a la colaboración ciudadana, la Policía Nacional dio con el cadáver de una mujer de 45 años de edad, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición. La Inspección Ocular llevada a cabo por la Brigada de Policía Científica, determinó que no se apreciaban signos de violencia sobre el cuerpo. La autopsia concluyó también, que en un principio, se descarta la muerte violenta. La investigación policial gira ahora en torno a determinar, las causas del óbito. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

