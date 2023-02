Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Los JDM de Formas de Boxeo empiezan con más de 60 niños viernes 10 de febrero de 2023 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La competición del PMD inicia esta tarde, a las 17:30 horas, la primera jornada con las categorías que van desde benjamines, alevines, infantiles y cadetes Los Juegos Deportivos Municipales, competición estrella del Patronato Municipal de Deportes, continúan su curso en las diferentes disciplinas. El boxeo, que cumple su sexto año consecutivo participando en los JDM, sigue acercándose y promocionándose con los niños y niñas de edad escolar. Las escuelas deportivas municipales Almería Boxing y Lola Boxing han coordinado esta competición que iniciará hoy a las 17:30 horas, la primera jornada de los Juegos Deportivos Municipales en el Instituto Bahía de Almería donde participarán más de 60 niños y niñas apasionados por el boxeo. Entre las categorías que estarán participando serán benjamines, alevines, infantiles y cadetes, tanto masculino como femenino. Las jornadas se harán en las formas de saco, comba y sombra. Además, contarán con árbitros de reconocido prestigio que evaluarán a todos los deportistas en su ejecución técnica y velocidad antes que la fuerza. Se trata de unos Juegos Deportivos Municipales donde no hay contacto y las características que se valorarán serán la destreza, coordinación y psicomotricidad. De este modo, desde la escuela resaltan que la práctica del boxeo en la cantera base se adapta a un entrenamiento acorde a la edad, pero, sin perder la esencia de este deporte que siempre ha tenido una gran afición en Almería. De los beneficios que resaltan de la disciplina individual es que se practica en equipo, lo que permite generar el desarrollo de habilidades y destrezas sociales entre los alumnos de la escuela. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

