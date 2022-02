Deportes Los JDM de Judo comenzarán el 26 de febrero con 100 escolares lunes 21 de febrero de 2022 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se celebrarán tres jornadas en la sala Tatami del Palacio de los Juegos Mediterráneos, en un evento coordinado por el Club Mytos Los Juegos Deportivos Municipales han iniciado su andadura en las diferentes disciplinas y el próximo sábado, 26 de febrero, será el turno del judo. Más de cien deportistas, nacidos desde el año 2014 en adelante, participarán en la primera jornada que se celebrará a lo largo de la mañana en la sala Tatami del Palacio de los Juegos Mediterráneos. Los JDM están coordinados por el Club Mytos y se llevarán a cabo en grupos reducidos y sin público, como medida preventiva contra el Covid. Los horarios son, de 10:00 a 11:30 horas, prebenjamines, (nacidos en 2014 y 2015). Luego, de 12:00 a 13:30 horas, querubines (nacidos en 2016 y posteriores). Miguel Ruiz Clemente, presidente de Judo Club Mytos, explica que los objetivos de los JDM de judo son, por un lado, “iniciar al alumno/a en la competición de una forma lúdica y atractiva que elimine las ansiedades propias de la misma”. En segundo lugar, “educar a través de la competición” estimulando y valorando la participación, el compañerismo, el esfuerzo y superación, y la actitud general antes, durante y después de la participación. El tercer objetivo es “acostumbrar al alumno/a a vivir experiencias y sensaciones de la competición, con un método progresivo que le permita conocer y aceptar normas, reglamentos, etc.. para que en un futuro pueda acceder con una formación adecuada a las primeras competiciones oficiales de su vida deportiva”. Los pequeños judokas de los diferentes clubes ultiman la preparación con ilusión para participar en la más importante competición de deporte escolar de Almería como son los Juegos Deportivos Municipales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

