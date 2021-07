Deportes Los judokas almerienses logran dos medallas en el Campeonato de España Junior viernes 02 de julio de 2021 , 21:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Alejandra Marín y Alejandro Ibáñez pertenecen al club Mytos Judo, forman parte del Equipo Andaluz y el podio les garantiza ser llamados por la Selección Nacional



El deporte base sigue cosechando numerosas medallas y en esta ocasión han sido el Judo, donde los almerienses Alejandra Marín, con medalla de bronce, y Alejandro Ibáñez, con medalla de plata, han brillado en el Campeonato de España Junior.



Ambos deportistas forman parte del club Mytos Almería, y fueron convocados por el equipo andaluz que ha participado en la competición celebrada el sábado 26 de junio en el Velódromo Luis Puig de Valencia. Campeones de Andalucía de sus categorías, han logrado dos de las cuatro medallas de los representantes de Andalucía. La competición tuvo lugar en un espacio burbuja, sin público, aunque los aficionados pudieron seguirlo por ‘Youtube’. Entre los participantes hubo judokas de las 17 autonomías.



En la jornada de mañana era turno para las féminas, y por tanto de Alejandra Marín, que aun siendo Cadete (Sub18), ha podido participar en su primer Campeonato de España en la categoría Junior (sub 20). En primera ronda pagó la inexperiencia y cedió el combate contra la representante de la Comunidad de Madrid, que al llegar posteriormente a semifinales permitía a la almeriense a participar en la repesca y así las opciones para lograr la medalla de bronce.



El primer combate de repesca lo disputó contra la gallega a la que venció con autoridad antes del tiempo reglamentario. En segunda ronda de repesca le esperaba la deportista vasca a la que igualmente vence, esta vez por inmovilización, dando así paso al combate por la medalla de bronce el cual gana contra la canaria, que venía de perder las semifinales contra la valenciana que proclamaría posteriormente campeona de España. Una muy meritoria medalla de bronce, más aún dada su juventud.



La tarde era el turno para los deportistas masculinos, Alejandro Ibañez Piñero, novato en la categoría Junior ya que es su primer año en la misma, se enfrentaba en primera ronda al representante de la comunidad valenciana, al que consigue vencer en un ajustado combate con un buen movimiento de contra.



En segunda ronda vence al vasco por inmovilización de 20 segundos en el suelo, obteniendo así el pase a semifinales contra otro representante valenciano, al cual venció por un movimiento de proyección en un gran combate del almeriense. Ya en la final, se midió con el cántabro Carlos Centeno, bronce en el pasado campeonato nacional de 2020, el cual dejó constancia de su mayor experiencia y logró vencer en una final muy apretada.



Miguel Ruiz, director técnico del club Mytos, ha querido expresar “el orgullo de conseguir dos medallas nacionales en una categoría tan difícil como la Sub20, lo cual deja de manifiesto el gran trabajo que se está haciendo desde la base. Además, se trata de deportistas jóvenes en la categoría, por lo que se les presenta un gran futuro en la misma, y al entrar en el podio se garantizan participar en las concentraciones de la selección nacional”.



Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, les ha querido felicitar: "es un orgullo el trabajo conjunto que realizan los clubes con el PMD en la base del deporte, obteniendo resultados espectaculares. Mi enhorabuena a Alejandra y Alejandro y a su club, Mytos, pues tienen ante sí un futuro maravilloso".

