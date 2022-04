Deportes Ampliar Los Juegos Deportivos Municipales de Orientación celebran en El Toyo la segunda jornada martes 12 de abril de 2022 , 18:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras haberse aplazado por el temporal en Almería, la disciplina ha vuelto este fin de semana para brindar a los participantes un grato día La orientación, un deporte que consiste en realizar carreras cronometradas en la que los deportistas tienen que visitar distintos controles en un orden determinado, señalizados en un mapa, que darán en la salida y en el menor tiempo posible, ha realizado su segunda jornada en los Juegos Deportivos Municipales. El Toyo ha acogido la segunda etapa de la competición coordinada por el Patronato Municipal de Deportes y, tras pasar por el Parque de las Familias, en la primera jornada, sigue siendo un éxito para los niños, jóvenes y adultos que apuestan por esta disciplina cada vez más a una agradable jornada que anime a adentrarse en este deporte. Bajo la coordinación del Club de Orientación SURCO los ganadores en las categorías han sido, en benjamín masculino: Saúl Bermúdez, Nicolás García y Gael Pérez. En alevín femenino Inés Olivares y Laura Barbero; en categoría masculina, Carlos Martínez, Raúl Cuesta Nieto y Daniel García Prados. Para los infantiles masculinos: Iván Martín y Rodrigo Dos Santos. En primer lugar, en infantil femenino, ha resultado Raquel Pachón. En categoría cadete masculino, ha sido ganador Álvaro Hernández Zoyo. En Senior A Femenino, Blanca Jimena Paredes, María Teresa Haro y Mª de los Ángeles Ramírez. En Senior A Masculino, Ignacio Tejero, Domingo Rodríguez y Miguel Ángel Cedeño. Para los Senior B Femenino, Ana Belén Escamilla, Mª del Mar Ferri y Lidia Gómez. Mientras que los veteranos A femenino, los puestos han sido para Cristina García, Fatima Contreras y Belén Losilla. Los veteranos A masculinos han sido Francisco Antonio Olivares, José Antonio Contreras y Pablo García. Los veteranos B femenino, Mari Antonia López y en masculino, Juan Pérez-Caballero. En categoría Open Amarillo, Nicolás Herrera, Zaire Castro y Carmen Rodríguez. En categoría Open Rojo, Carmen Ayas. La próxima jornada de esta disciplina en los Juegos Deportivos Municipales se realizará en el Parque Andarax. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

