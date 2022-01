Capital Ampliar Los Juegos Deportivos Municipales de Orientación se iniciarán en el Parque de las Familias lunes 24 de enero de 2022 , 15:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 26 de febrero comienza el primero de los tres circuitos que se harán en esta competición del Patronato Municipal de Deportes La concentración volverá a ser una habilidad fundamental para esta disciplina de la orientación que regresa a los Juegos Deportivos Municipales una temporada más en la capital almeriense. Esta edición cuenta, nuevamente, con la coordinación del Club de Orientación SURCO, encargado de organizar el circuito de los JDM 2021/2022, competición insignia del Patronato Municipal de Deportes. Para este año se ha realizado un circuito que está formado por tres carreras. Estas se correrán el 26 de febrero en el Parque de las Familias, el 26 de marzo en El Toyo y el 14 de mayo en el Parque Andarax con las medidas de seguridad y sanitarias marcadas para que cada cita se celebre con éxito. Las categorías que podrán participar en la competición dependerán de la edad del corredor, se harán desde prebenjamín (2014 y posteriores), benjamín (2012 y 2013), alevín (para los nacidos entre 2010 y 2011), infantil (2008 y 2009), cadete (nacidos entre 2006 y 2007), juvenil (nacidos entre 2004 y 2005), senior (nacidos entre 1983 y 2003), veteranos (nacidos entre 1982 y anteriores) y open (sin límite de edad). La apertura de inscripciones se realizará, para la primera prueba en el Parque de las Familias, el 8 de febrero, y los interesados tendrán que contactar con Club SURCO y enviar un correo electrónico a la dirección habilitada: [email protected] Para cada carrera se colgará un formulario y los corredores que quieran participar deberán inscribirse en el plazo previsto. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.