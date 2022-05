Deportes Los más pequeños del Club Natación Almería campeones del Circuito Provincial lunes 23 de mayo de 2022 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los nadadores de más corta edad del Club Natación Almería se han proclamado el pasado fin de semana en Berja brillantes Campeones por Equipos del Circuito Provincial organizado por la Federación Andaluza de Natación. En esta competición, en sus diferentes etapas celebradas desde inicio de temporada, el Club Natación Almería ha venido participando con unos 60 nadadores de media entre las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Desde principio de temporada, el club capitalino dominó la clasificación con mano de hierro, tanto en la categoría masculina como femenina proclamándose campeón con un total de 9.554 puntos, seguido del C.N. Mare Nostrum con 7.113 puntos y C.N. Roquetas con 4.239 puntos. La final celebrada en Berja marca el punto final de las competiciones de natación en la provincia de Almería. A partir de ahora, tanto los técnicos, que tan brillante trabajo están realizando, como los nadadores, se encuentran preparando los campeonatos de Andalucía que empiezan, dependiendo de cada categoría, a partir del 18 de junio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

