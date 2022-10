Es una información de noticiasdealmeria.com

Los más pequeños toman el Auditorio con ‘Drilo and The Kids Band’

domingo 09 de octubre de 2022 , 13:18h

noticiasdealmeria.com El perro Guau, Huga Gallina, Erizo, la hormiga Splash, la Jirafa Rafa, la Pantera Era, el hipopótamo o, cómo no, el protagonista, Drilo el cocodrilo. El Auditorio Municipal Maestro Padilla recibió en la tarde de ayer el nuevo espectáculo de ‘La Pandilla de Drilo’ que, bajo el título de ‘Drilo and The Kids Band’ está sirviendo a la compañía para celebrar su ya vigésimo aniversario acompañando a los más pequeños de la casa con canciones que fomenta la participación, el respeto, la psicomotricidad y, sobre todo, divertirse en familia, en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura, que volverá a sumar una propuesta más en esta línea el próximo 30 de octubre, cuando habrá un doble pase de Cantajuego.

La historia comenzó en la escuela Norte, donde se realizaró un casting para formar parte de un grupo musical. Serafín, Erizo, Caracol, Serpiente y muchos más sueñan con formar parte de la banda. También Valeria y Arturo, que son dos estudiantes de danza que buscan una oportunidad. Cuando más desanimados están, encuentran ese anuncio. Los ganadores formarán parte del elenco de un maravilloso espectáculo que irá de gira por más de 90 países con el que concluyó en plena fiesta la función que disfrutaron familias, grandes y pequeños ayer en el Auditorio con canciones como ‘El delfín Serafína’, ‘Un nuevo día’, ‘Fin de semana’, ‘¡Splash!’, ‘La granja de Manuel’, ‘Avión de papel’, ‘La banda’ o ‘¡Qué bueno!’, entre otras muchas más.

La pandilla de Drilo responde a una sólida propuesta musical y creativa en la que se entremezclan a la perfección y con sello propio diferentes formas de expresión como son la música, el baile, la imagen y el teatro. Bajo la batuta del compositor y productor Andrés Meseguer, hay un equipo de profesionales que lleva veinte años desarrollando una gran labor didáctica tanto en escuelas como teatros.

“Para nosotros cada espectáculo es único y por ello se le concede la máxima importancia a cada guion, banda sonora, vídeos y puesta en escena, conscientes de que los niños de hoy no sólo constituyen el público o los artistas del mañana, sino que mediante el teatro y la música favorecemos que sean personas de valores íntegros y cívicos dentro de nuestra sociedad”, explican. La pandilla de Drilo tiene como objetivo hacer posible un mundo mejor, y no hay forma más acertada de conseguirlo, que trabajar para hacer felices a los niños, representando un referente optimista y honesto donde el público infantil pueda verse reflejado.

Sus objetivos son fomentar la compresión de los valores éticos y morales de la sociedad, como el respeto por la naturaleza, los mayores, la familia y el colegio; apoyar áreas transversales de la educación infantil como la psicomotricidad, la interculturalidad, los valores familiares, el respeto por el medio ambiente, los idiomas extranjeros, el reconocimiento de formas y colores y un largo etcétera; y ser a la vez una fuente de entretenimiento para los niños y una herramienta para padres y educadores.