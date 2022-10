Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión El basurero que pone rostro a los inmigrantes José Mateos Mariscal Más artículos de este autor Por domingo 09 de octubre de 2022 , 13:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un español en Alemania, escribe y escribe historias de migrantes españoles en Alemania, Yo Jose Mateos Mariscal , escribo con la finalidad de concienciar al mundo lo duro que es emigrar, pensar, hablar, escribir en otro idioma e imposible de aprender, trato de transmitir el esfuerzo de los migrantes, que para que reine esta maravillosa armonía de la emigración, es necesario acoger y educar a las personas en la tolerancia y en la igualdad de derechos, para que se eliminen las desigualdades y las discriminaciones el racismo y la xenofobia presente en muchos países de la unión Europea. Sumemos voluntades para exigir a los gobiernos de la unión Europea una solución eficaz para que, quienes decidan emigrar por tierra, Mar, Aire, puedan hacerlo sin seguir arriesgando la piel como ocurre, por ejemplo, en el mar Mediterráneo

Como español y como persona a la que le ha tocado emigrar, me conmueven profundamente las historias de personas que han arriesgado su vida huyendo de condiciones económicas, sociales o escenarios de guerra que para muchos son inimaginables, hay historias verdaderamente dantescas de miedo, muerte, terror, pero también los más nobles gestos de ayuda y amor por ese acompañante de viaje con el que hay un punto en común: la travesía de un infierno en la tierra. Cada historia es particular. Detrás de cada emigrante hay una familia rota, un sueño por cumplir, un deseo de aspirar a una mejor condición de vida, un deseo de encontrar el bienestar. En honor a ello y aunque no estemos de acuerdo con exponerse a los peligros, es bueno aclarar que no somos quienes para juzgar las decisiones de los demás. Y digo esto porque he leído con tristeza cómo muchas personas hablan en redes sociales, desde el más puro desconocimiento, que quienes huyen de sus países de esa forma lo hacen por moda. Solamente una persona que está mal de la cabeza se expondría a la posibilidad de no sobrevivir a ese tipo odiseas por “moda”. No todas las personas tienen la posibilidad de comprar un pasaje de avión. Todas y cada una de esas variables juegan en contra de quienes deciden arriesgarse de esa manera y son condiciones que solo alguien con miopía podría obviar. Seamos empáticos. Si verdaderamente nos preocupan las vidas de estas personas, entonces centremos nuestros esfuerzos en hablar con nuestros allegados sobre los peligros de hacer este tipo de viajes, especialmente cuando se emprenden con niños pequeños. Ayudemos a esparcir la voz sin tomar una posición de juez, porque no lo somos.

Sumemos esfuerzos para exigir a los gobiernos de la Unión Europea una solución eficaz para que, quienes decidan emigrar por Mar, tierra o Aire, puedan hacerlo sin seguir arriesgando la piel. Dejemos de ver el dedo que apunta hacia el sol. ¿Puede Alemania ser un nuevo hogar para jóvenes Españoles ?

Debido al empeoramiento de la crisis política y económica en España, más de trescientos mil españoles han emigrado en todo el mundo en busca de una vida mejor. " un español en Alemania" habló con dos jóvenes españolas que viven en Colonia ( Alemania ) . Un número creciente de españoles está forjando una nueva vida en el extranjero, como parte de una diáspora que se ha extendido por todo el mundo. Maria Isabel Ramos Fraile (32) y Andrea Redondo Fajardo (31) son migrantes calificadas que dejaron todo atrás para comenzar una nueva vida en Alemania, un país del que sabían muy poco. La cifra exacta de la emigración Española ha sido difícil de calcular. Dado que las cifras del Gobierno no están disponibles, las ONG han tenido que hacer el trabajo. La ONU estima que la emigración española gira en torno a novecientos mil en todo el mundo. Tomas Garrote, sociólogo español de la Universidad de Essen , dirige un proyecto llamado " expatriado", que analiza la emigración Española en todo el mundo a través de extensas entrevistas, grupos de enfoque y encuestas. Garrote dice que actualmente hay alrededor de 1,4 millones de españoles viviendo en el extranjero. Según Garrote , "la razón fundamental por la que la gente se va es el modelo político" que ha producido una falta de seguridad, una crisis económica y la erosión de ofertas de empleo. ¿Por qué Alemania? Cuando Maria Isabel tomó la decisión de emigrar en 2015, ya había investigado sus opciones. Como ayudarte de dentista en un consultorio de Madrid, era importante para ella seguir trabajando en su carrera. Ella tenía ilusión; un legado de sus abuelos que alguna vez emigraron a Alemania por las mismas razones por las que ahora ella deseaba irse. A pesar de dificultades iniciales, Maria Isabel Ramos se ha adaptado a la vida en Alemania y se siente como en casa. "Había leído sobre la escasez de mano de obra calificada en Alemania, así que escribí a una página gubernamental preguntando si necesitaban dentistas. Me respondieron que no, pero que de todos modos yo podría venir siendo Europea . Quería vivir en un lugar con una economía fuerte y con leyes fuertes, así que pensé: este es el lugar indicado", manifestó Maria Isabel.

Maria Isabel solicitó ser au pair para poder comenzar a aprender el idioma y tener suficiente dinero para vivir fuera de España. "Tuve la suerte de que el padre de los niños en la familia con la que me quedé era un dentista con su propio consultorio en Colonia; él se convirtió en una gran fuente de apoyo", aseguró. Andrea, que tiene un título en derecho, se mudó a Alemania hace doce años para estar más cerca de su novio alemán, pero también para buscar más oportunidades. "A pesar de que España no estaba en crisis en ese momento, todavía sentía que no iba a ninguna parte, como si mi futuro estuviera congelado. Sin importar cuánto trabajara, no se podía ahorrar suficiente dinero, no podía seguir adelante. Me sentía atrapada", agregó. Obstáculos para emigrar a Alemania Según la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, de los aproximadamente 10 millones de extranjeros que viven en el país Germano, solo 61.000 son Españoles. Entonces, ¿por qué no vienen más personas españolas ? Nosotros como ciudadanos europeos no tenemos problemas para residir en Alemania.

Personas, que no tiene ciudadanía de la UE Tienen más problemas, creen que la burocracia, las finanzas y la dificultad del idioma alemán son los mayores obstáculos. Sin un contrato de trabajo o el nivel de idioma requerido para inscribirse en la universidad, tenían que obtener una visa de estudiante solicitante. La visa le concedió una estancia de dos años con autorización limitada de trabajo, pero luego le permite inscribirse en la universidad. Hoy, la visa de estudiante solicitante solo es válida por un máximo de seis meses. "Tenía que proporcionarle al Gobierno alemán pruebas de ahorros o ingresos suficientes para mantenerme. Como muchas familias no tienen esa suma de dinero, muchas personas buscan a alguien en Alemania que pueda proporcionar una declaración escrita de apoyo financiero. No todo el mundo puede hacer eso". José Mateos Mariscal Emigrante nativo de Zamora, y residente en Alemania