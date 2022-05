Sociedad Ampliar Los mejores casinos online en español: ¿cómo elegir? Escucha la noticia Muchas personas se preguntan cómo pueden elegir un casino online seguro. Para ello, en este artículo hemos escogido los 10 mejores casinos online en España con licencia de la DGOJ para un juego honesto y sin estafas. Además, todos ellos ofrecen gran variedad de juegos online, desde tragaperras, ruletas, blackjack o las mejores apuestas deportivas. La mayoría de los casinos online que te proponemos como los mejores también son casas de apuestas deportivas. Es habitual que los usuarios interesados en juegos de casino online lo estén también en apuestas sobre deportes. Esto es muy útil para la mayoría de los jugadores, ya que les facilita administrar tus apuestas en una sola plataforma. Ten en cuenta esto a la hora de escoger un casino Cuando se es usuario habitual de las plataformas de juego online, lo normal es exigir que estas sean fiables y seguras. Para ello, es importante tener en cuenta una serie de factores determinantes en el funcionamiento y prestaciones de los casinos en línea. A continuación vamos a analizar los casinos online que aceptan pesos, euros o dólares para saber si cumplen con los requisitos para considerarse los mejores. Protección : Es importante que tengan protección contra el fraude.

Licencia : Para que una plataforma de juegos sea legal, esta debe disponer de licencia de la DGOJ.

Pagos : Estos deben ser justos y estar auditados. Por ejemplo, muchos casino online chile cuenta rut admiten esta forma de pago completamente válida y segura.

Garantías : Se deben realizar constantemente exámenes para garantizar que los software y generadores de números aleatorios funcionan correctamente y otorgan premios justos y honestos.

Depósitos y retiros : Estos deben ser seguros y con todas las garantías.

Formas de pago : Deben realizarse a través de métodos completamente legales y seguros de demostrada solvencia.

Servicio de atención al cliente : Debe ser eficaz, rápido y disponer de un horario amplio, generalmente 24/7 los 365 días del año.

Ofertas : Es importante que las plataformas online de juegos de casino dispongan de bonos con términos realistas, además de ofrecer información actualizada alineada con el RD 958/2020 relativo a las Comunicaciones Comerciales del Juego.

Variedad : Los mejores casinos deben ofrecer una amplia selección de juego.

Responsive : Los software de los mejores casinos ofrecen la posibilidad de adaptarse a los dispositivos de escritorio y móvil.

: Los software de los mejores casinos ofrecen la posibilidad de adaptarse a los dispositivos de escritorio y móvil. Juego responsable. Las plataformas de juego en línea deben ofrecer información didáctica a la hora de fomentar el juego responsable. En definitiva, existen tres grandes pilares que contribuyen a que un casino esté en la lista de los mejores o, por el contrario, no lo esté. El primero es la seguridad. Si una plataforma no es segura, difícilmente podrá ser un buen lugar para jugar. Por otro lado, el segundo pilar es la atención al cliente, ya que se trata de un factor indispensable para garantizar la tranquilidad del usuario. Por último, la variedad de juegos y las ofertas disponibles son otros de los factores que impulsarán a una plataforma a convertirse en una de las mejores del mercado. Listado de los mejores casinos online Después de analizar detenidamente los puntos anteriores y de tener en cuenta el funcionamiento de diversas plataformas de juegos de azar, hemos elaborado una lista de los mejores casinos que creemos que cumplen todos o la mayoría de requisitos que creemos más importantes. Este es el TOP 10 de los mejores: Betway

Codere

LeoVegas

Mrgreen

Mansioncasino

William Hill

Versus

Bwin

Sportium

Génesis Cuidado con el fraude Una cosa muy importante a tener en cuenta es que la mayoría de las plataformas de casino online no son una estafa. Para comprobar si puedes fiarte de ellos o no simplemente debes conocer la normativa y escoger los que dispongan de los métodos y tecnologías anteriormente mencionados. Toda esta información se encuentra en la propia plataforma y, en caso de no encontrarse allí, deberás descartar esa elección porque, probablemente, no sea una plataforma legal. La clave siempre estará en la licencia. Bajo la férrea normativa que regula los casinos online, ningún casino que no cumpla los puntos anteriores puede obtener tal galardón. Por tanto, si una plataforma de juego la tiene, puedes estar completamente tranquilo. Escoge siempre un casino con licencia Como comentábamos anteriormente, obtener una licencia oficial significa que la DGOJ ha expedido tal reconocimiento.Para ello, dicho sitio web debe someterse a una exhaustiva auditoría con el fin de garantizar que se trata de una plataforma segura, honesta y responsable. Dicho casino debe garantizar la privacidad de los usuarios, además de los tipos de juegos permitidos. El cumplimiento de estos requisitos es supervisado y evaluado habitualmente por instituciones independientes para evitar estafas. Antes de registrarte en un casino debes buscar la siguiente información en la web del proveedor, para asegurarte de que dispone de licencia. Nombre y dirección

Logotipo y nombre de la entidad reguladora

