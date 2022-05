Diego Crespo (AA): "No entraremos en un gobierno con el PSOE"

viernes 13 de mayo de 2022 , 01:00h

El almeriense Diego Crespo ha sido parlamentario andaluz por Adelante Andalucía en la legislatura que ha terminado, y es de nuevo el candidato a revalidar el escaño, y eso después de una compleja etapa que él narra en esta entrevista.

Para empezar, Crespo estaba entre los "represaliados" que acabaron el grupo de los no adscritos, junto con Teresa Rodríguez y otros, después de enfrentamiento en el seno de la coalición que unió Podemos e Izquierda Unida, y que saltó cuando la gaditana rompió con Pablo Iglesias.

Pero más allá de eso, Crespo recuerda la situación vivida por la pandemia del covid19, así como aquellas reivindicaciones más relevantes que le han llevado a la tribuna, desde los desahucios a la inmigración, o la agricultura, o temas medioambientales. Lo que más destaca es el acuerdo para iniciar los trabajos de cara a un tren para el Bajo Andarax, así como otras relativas a las comunicaciones.

Crespo también anticipa en esta entrevista algunas cuestiones clave para el momento postelectoral. Una de ellas es que no se abstendrían para evitar que el PP, llegado el caso, no tuviese que depender de Vox para una investidura, y al tiempo, aseguran que ellos podrían llegar a un pacto con el PSOE para la investidura, pero no entrarían en un gobierno de Juan Espadas, como sí lo haría la izquierda no andalucista.