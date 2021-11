Economía Los mejores ETFs (o fondos cotizados) para invertir viernes 05 de noviembre de 2021 , 19:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La diversificación de los instrumentos de inversión es una estrategia que todo ahorrador debe seguir a la hora de tener más posibilidades de aumentar su patrimonio El contexto económico actual está favoreciendo la inversión en los mercados financieros de todo el mundo. Tal y como dicen los gurús de la macroeconomía, los momentos económicos más volátiles representan las mejores oportunidades de inversión y, por tanto, de rentabilizar y aumentar nuestros ahorros. Y la situación generada por la pandemia de la Covid-19 ha generado un amplio abanico de posibilidades de inversión que pueden ser muy rentables. Fondos de inversión, fondos cotizados, acciones, materias primas, fondos de inversión sostenibles,... Las opciones de inversión son numerosas en estos momentos. Por ello, el buen inversor debe tener siempre presente que contar con una estrategia con instrumentos de inversión diversificados es la mejor solución a la hora de limitar los riesgos que los mercados económicos generan en la actualidad. Debido a ello, vamos a analizar la opción de los ETFs ( Exchange Traded Funds, por sus siglas en inglés) y que en español hacen referencia a los Fondos Cotizados. De este modo, veremos cuáles pueden ser también los mejores etfs para invertir en estos momentos. Antes de nada vamos a explicar qué son los ETFs. Este instrumento de inversión hace referencia a uno de los productos más populares en estos momentos debido a que ofrece una rápida diversificación, tiene bajos costes y es fácil la negociación. Teniendo esto en cuenta, el interesado debe ser consciente de que, en definitiva, un fondo cotizado no es más que aquellos fondos que se negocian en una bolsa de valores como una acción regular. Otra característica de este método de inversión es que agrupas acciones con características similares, lo que facilita que el inversor pueda comprar cientos o miles de acciones de una sola “tacada”. De este modo, los fondos cotizados pueden agruparse teniendo en cuenta diferentes características. Tipos de fondos cotizados Los ETFs pueden clasificarse según la ubicación geográfica de los fondos, el sector en el que operan o los temas de los propios fondos, como puede ser la sostenibilidad. A la hora de optar por unos ETFs u otros, el inversor deberá tener en cuenta estos aspectos a la hora de dirigir su dinero y analizar si, dentro de una estrategia, le conviene más apostar por el mercado americano o el asiático, por ejemplo. También deberá analizar qué sectores pueden ofrecer mayor y mejor rentabilidad como puede ser el sector industrial, el tecnológico o el medioambiental. Teniendo en cuenta todo lo anterior. ¿Cuáles son los mejores ETFs para invertir? Vamos con ellos según los últimos análisis publicados: Vanguard Total Stock Market (VTI). Este fondo invierte en más de 3.500 empresas, lo que ofrece una gran diversificación a quienes invierten su dinero en él. Dentro de las compañías con las que trabaja se encuentran grandes compañías mundiales como Amazon, Apple y Microsoft, teniendo el mayor porcentaje de la cartera.

Invesco Powershare. Este ETF reúne a las mejores empresas estadounidenses y europeas que ofrecen bonos con cupones superiores al 5%. Según el portal especializado bolsa24.net, “entra en la categoría de los mejores fondos de la historia por la combinación adecuada de seguridad y rendimiento ofrecidos”.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Este ETF invierte en empresas de China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica, en los segmentos de tecnología, finanzas, bienes de consumo y comunicación. A la hora de elegir por este fondo hay que tener en cuenta que es una opción adecuada como complemento, ya que los países emergentes también son arriesgados.

Invesco Solar. Las energías renovables son, sin ninguna duda, un sector que está en auge y puede suponer una opción de inversión muy recomendable. Invesco Solar es uno de los mejores ETF en un sector que ha estado creciendo rápidamente en los últimos dos años, con unos rendimientos del 66% y del 234% en los años 2019 y 2020, respectivamente. ¿Y los bitcoins? El pasado mes de octubre, Proshares lanzó el primer fondo cotizado (ETF) de futuros de bitcoins de Wall Street, lo que supone uno de los hitos del parqué neoyorquino después de casi una década esperando la autorización correspondiente. Esta novedad supone un hito para una industria, la de las monedas virtuales, que tiene tantos seguidores como detractores. En los primeros días de funcionamiento de este ETF la acogida entre pequeños inversores ha sido positiva. Según informan medios especializados, la plataforma de Fidelity, el ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) recibió más de 8.800 órdenes de compra. Al cierre subió aproximadamente un 4,9% hasta los 41,94 dólares. Se espera que este ETFs no sea el único, ya que ya hay varias peticiones para lanzar más ETF de futuros de bitcoin. Se espera que sea el de Valkyrie. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.