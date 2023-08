Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Los mejores parques acuáticos y temáticos para disfrutar del verano al mejor precio Ismael Martos Martínez Más artículos de este autor Por Escucha la noticia ¿Quieres escapar del calor y vivir experiencias inolvidables este verano? Si es así, no puedes perderte las increíbles ofertas que te trae Taquilla.com para visitar los mejores parques acuáticos y temáticos de España. Tienes hasta el 31 de agosto para comprar tus entradas con descuentos de hasta el 43%. Te contamos cuáles son los parques que puedes elegir y qué te ofrecen: Aquópolis : Si te gustan los toboganes, las piscinas de olas y las zonas de relax, Aquópolis es tu parque ideal. Hay varios Aquópolis repartidos por el país, y todos ellos cuentan con atracciones para todos los gustos y edades. Podrás disfrutar de Boomerang, Black Hole, Splash, Kamikaze, Zig Zag, Malibú Beach, Ríos Rápidos o las divertidas pistas blandas. Además, los más pequeños tienen zonas exclusivas pensadas para su diversión y seguridad. Los precios de las entradas van desde los 18,90 € hasta los 23 €, según el Aquópolis que elijas.

Puy du Fou : Si eres un apasionado de la historia de España, no puedes dejar de visitar Puy du Fou en Toledo. Este parque temático te hará viajar por el pasado con sus espectaculares espectáculos a lo largo del día. Podrás pasear por cuatro poblados de época, probar su gastronomía y admirar las hazañas de los personajes históricos que marcaron el destino de nuestro país. Puedes comprar tu entrada por solo 29 € y disfrutar de una jornada única e inolvidable.

Isla Mágica : Si quieres combinar la diversión con el aprendizaje, Isla Mágica es tu opción perfecta. Este parque temático situado en Sevilla está inspirado en el descubrimiento de América y cuenta con seis zonas temáticas que te harán sentir como un auténtico explorador. Podrás subirte a atracciones como El Jaguar, Anaconda, El Desafío o El Vuelo del Halcón y conocer la cultura y la naturaleza de lugares como la Amazonia, el mundo de los Piratas o El Dorado. Con Taquilla.com puedes conseguir tu entrada por solo 25 € y pasar un día lleno de aventuras.

Caribe Aquatic Park y Port Aventura : Si quieres disfrutar de dos parques en uno, esta es tu oportunidad. Puedes comprar un pack que te permite acceder durante tres días a Caribe Aquatic Park, Port Aventura y Ferrari Land por solo 82 €. Podrás refrescarte en el parque acuático con sus piscinas de olas, toboganes y zonas infantiles; divertirte en el parque temático con sus seis áreas ambientadas en diferentes partes del mundo y sus atracciones como Dragon Khan, Shambhala o Hurakan Condor; y sentir la velocidad en el parque dedicado al mundo del motor con sus simuladores, montañas rusas y exposiciones.

Aqualandia Benidorm : Si quieres vivir emociones fuertes en el agua, Aqualandia Benidorm es tu destino ideal. Este parque acuático cuenta con más de 150.000 metros cuadrados al aire libre y con un entorno paisajístico paradisíaco. Podrás disfrutar de atracciones como Splash, Pistas Blandas, Los Rápidos o Black Hole, además de otras con récord mundial como Cyclón o Verti-go, siendo esta última el conjunto de toboganes-cápsula más alto del momento. Además, los niños tienen áreas exclusivas con atracciones hechas a su medida. Puedes comprar tu entrada con antelación por solo 29 €.

Parque Warner: Si eres fan de los superhéroes, los dibujos animados y las películas de Hollywood, no puedes perderte el Parque Warner en Madrid. Este parque temático te ofrece la posibilidad de conocer a tus personajes favoritos, como Batman, Superman o Bugs Bunny; subirte a atracciones increíbles, como Stunt Fall, Río Bravo o La Venganza de Enigma; y disfrutar de espectáculos en vivo, como el musical de Scooby Doo o el show de Batman. Además, podrás probar la nueva montaña rusa Batman Gotham City Escape, que te hará sentir como el caballero oscuro. Puedes conseguir tus entradas con antelación y con descuentos de hasta el 40%. Como ves, hay opciones para todos los gustos y bolsillos. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya tu entrada con Taquilla.com. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¡Disfruta del verano como nunca antes!