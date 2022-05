Los métodos de pago más nuevos en los casinos de Perú

Sociedad L os métodos de pago más nuevos en los casinos de Perú Escucha la noticia Los casinos en línea se han popularizado mucho en los últimos años, hasta el punto de que hace solo dos años, en plena pandemia por el covid-19, el sector creció, y aunque como consecuencia de ella se entró en una crisis económica, en 2021 se alcanzó una cifra de negocio mundial de 100.000 millones de dólares, lo que significó prácticamente doblar los datos de la anualidad precedente, Juniper Research. Pero si nos centramos en el caso de Perú, la consultora en negocios digitales Attach, publicaba un informe en el que estimaba que alrededor de seis millones de peruanos realizarían apuestas online durante el 2021, lo que supone un incremento del 20% en relación al año anterior. Cuando un negocio es tan internacional, con plataformas como 22bet casino, a la que puedes acceder desde cualquier parte del mundo, cuando hay tantas legislaciones distintas sobre el juego, pero también sobre la fiscalidad de lo que ganes o pierdas, es fundamental fijarse bien en las distintas modalidades de monetización que ofrecen los casinos en línea. . Criptomonedas : Cada vez son más populares las criptomonedas como Litecoin, Ethereum, BNB (Binance), Bitcoin Cash, Ripple o Dogecoin. Con ellas se pueden pagar tiradas, y también retirar beneficios. Una de sus ventajas es que su valor, aunque más fluctuante que las monedas tradicionales, es el que es; es decir, no tienes que preocuparte por el cambio para usarlas, mientras que en otros casos, lo que ganas en dólares has de pasarlo a euros, por ejemplo, para invertirlo en otro casino o gastarlo en otros productos.

