Economía Tres empresas de Almería en el Club América Latina de Extenda miércoles 25 de mayo de 2022 , 11:49h

Se estrena en Madrid Platform, el primer hub internacional de negocios entre Europa y Latinoamérica



Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera organizó ayer un taller del Club América Latina en el Madrid Platform, el primer hub internacional de negocios entre Europa y América Latina que se celebra, del 23 al 25 de mayo, en el Palacio Cibeles de Madrid. Este club, es uno de los cuatro foros ideados por la empresa pública, junto al de Reino Unido, Asia y Africa Subsahariana, para acercar a las empresas andaluzas las oportunidades negocio que ofrecen los mercados estratégicos para la internacionalización de la comunidad.

En este caso, el club, que se presentó en abril en Sevilla, persigue mejorar el posicionamiento del tejido empresarial andaluz en el área de Latinoamérica con el fin de que pueda participar en las oportunidades que la región ofrece en digitalización, transición energética o integración de la economía circular. Asimismo, las empresas integrantes del club pueden acceder a redes de networking y contar con recursos de inteligencia de negocio para la planificación estratégica, así como un canal comercial para llegar a nuevas áreas de negocios. Por ello, el objetivo de este taller ha sido el de favorecer los contactos profesionales de las empresas andaluzas integrantes del club con potenciales inversores y compañías tanto nacionales como latinoamericanas presentes en Madrid Platform. El taller del Club América Latina en Madrid Platform contó con la presencia de la directora del área de Promoción, Desarrollo de Mercados y Red Exterior de Extenda, María Lara, y la participación de cuatro entidades integrantes del Club, Puerto de Algeciras, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Inerco y Alsur, cuyos representantes tuvieron la oportunidad de exponer sus casos de éxito en el mercado. La directora del área de Promoción, Desarrollo de Mercados y Red Exterior de Extenda destacó en su intervención que “hasta 30 empresas andaluzas integran este club, enfocado a Latinoamérica, región a la que las exportaciones andaluzas crecieron un 28,5% hasta alcanzar los 1.129 millones en 2021”. “Un crecimiento protagonizado por la actividad de las 4.586 empresas andaluzas que exportaron a América Latina en 2021, que suponen 500 firmas más que en 2020 y el 16% de todas las firmas exportadoras de la comunidad”, subrayó. Asimismo, Madrid Platform, una iniciativa público-privada organizada por la consultora de internacionalización de empresas, MSH Global, e impulsada por el Ayuntamiento de Madrid, es el mayor encuentro empresarial de networking entre América Latina y Europa, que reunirá en tan solo dos días a más de 700 empresas de los dos continentes, celebrará unas 1.500 reuniones de negocios y registrará a más de 800 inversores potenciales con el objetivo de buscar sinergias, crear proyectos compartidos y generar inversiones. Según los datos de Extenda, América Latina es uno de los principales socios comerciales de Andalucía, con el que desarrolla sólidas relaciones de negocio que en el año 2021 se tradujeron en un intercambio de bienes con un valor superior a los 5.000 millones de euros. De ellos, 1.129 millones corresponden a exportaciones de Andalucía, un registro que supone un crecimiento del 28,5% respecto al año anterior, y que coloca a la comunidad entre las cinco regiones más exportadores de España a América Latina. La región latinoamericana se encuentra inmersa en un proceso de transformación hacia una economía circular y digital que abre oportunidades a la participación de empresas con experiencia en transición energética, digitalización y desarrollo sostenible. Igualmente, destaca por su actividad en el mercado multilateral, que mueve anualmente un volumen de negocio mundial de 200.000 millones de dólares, y en el que América Latina es un destino preferente para proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o la ONU. Sólo el Banco Interamericano de Desarrollo cuenta con una cartera activa de más de 600 proyectos con una inversión superior a los 50.000 millones de euros. CLUB AMÉRICA LATINA: EMPRESAS El Club está integrado por 30 empresas y entidades andaluzas destacadas entre las que se encuentran las Autoridades Portuarias de la Bahía de Huelva, de la Bahía de Cádiz y de la Bahía de Algeciras, así como la Asociación Comunidad Portuaria Bahía de Algeciras y la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). Igualmente, lo integran también firmas de Sevilla (Iturri, Internacional Olivarera, Torres y Ribelles, Inerco, Track Global Solutions, Montrel, Dopp Consultores, Mandarin Centers, Evenor-Tech y la Asociación, Instituto Iberoamericano de Movilidad Internacional); de Córdoba, (Aceitunas Torrent y Pérez Barquero); Málaga (Claroflex, Novocuadro, Provel Pack, Zener, Sola de Antequera y Ok Located); Cádiz (González Byass y Total Terminal International Algeciras); Jaén (Green Gold Olive Oil Company); Almería (Hortaland Med y Ritec); Granada (Agroisa); y Huelva (Hudisa). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. CRECEN LAS EXPORTACIONES A AMÉRICA LATINA Las exportaciones de Andalucía a América Latina alcanzaron los 1.129 millones de euros en 2021, lo que arroja un crecimiento del 28,5% respecto a 2020, una cifra con la que la comunidad se coloca entre las cinco regiones más exportadoras de España a este mercado. Un crecimiento protagonizado por la actividad de las 4.586 empresas andaluzas que exportaron a América Latina en 2021, que suponen 500 firmas más que en 2020 y el 16% de todas las firmas exportadoras de la comunidad. Andalucía es líder de exportación a América Latina de productos referentes en la región como el aceite de oliva, primer capítulo exportado con 160 millones en ventas en 2021, el 65% de España y un 53% más que en 2020; el cobre, con 78 millones, el 72% de España y más del doble de ventas interanual; o las preparaciones alimenticias diversas, quinto capítulo exportad, con 48 millones, el 29,3% nacional. Dentro de América Latina, los principales mercados de Andalucía son México, con 255 millones exportados en 2021, que suponen el 22,6% de todas las ventas a la región y un crecimiento del 40% sobre 2020; Brasil, con 232 millones, el 20,5% y un aumento del 11,5%; Argentina, con 97 millones, el 8,6% y el triple de ventas (+236%); Colombia, con 96 millones, el 8,6% y alza del 27,2%; Chile, con 94 millones, el 8,4% y subida del 1,1%; y Ecuador, con 61 millones, el 5,4% y un crecimiento del 46%. Extenda apoya sobre el terreno a las empresas andaluzas con intereses en el mercado de América Latina a través su Red Exterior, que cuenta con nueve sedes que abarcan nueve mercados de la región, como son México, Brasil, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, y Chile. Para 2022, el Departamento de Desarrollo de Mercado de América Latina de Extenda trabaja en una serie de líneas estratégicas para mejorar el posicionamiento de las empresas andaluzas en la región, que pasan por impulsar la presencia andaluza en aquellos sectores con mayor componente de innovación y tecnología, como las TIC, biotecnología, aeroespacial o la industria auxiliar de la agricultura, por el gran valor añadido que suponen; o a aprovechar las sinergias que se puedan generar en los distintos bloques geográficos, mediante proyectos de integración regional o tratados comerciales, como la Alianza del Pacífico o Mercosur para avanzar en la diversificación de mercados. 