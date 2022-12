Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Los monólogos científicos de ‘Cuestión de Ciencia 4.0’ llegan a Almería viernes 02 de diciembre de 2022 , 17:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La iniciativa de Bayer, en colaboración con Big Van Ciencia, cierra su gira con la presencia de la concejala de Sostenibilidad, Margarita Cobos, y la participación de 400 alumnos almerienses La gira de monólogos científicos ‘Cuestión de Ciencia, ¿te atreves a desafiar al futuro?’ cierra su ruta en Almería como última visita y broche de oro a su trayecto por la España más afectada por la despoblación. En concreto, la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA) de la capital almeriense ha sido el espacio que ha acogido la presentación de esta iniciativa de Bayer en colaboración de Big Van Ciencia, en su última parada. ‘Cuestión de Ciencia’ busca acercar la ciencia a los jóvenes españoles, implicándolos en la construcción conjunta de respuestas a algunos de los retos más actuales a los que nos enfrentamos como sociedad. Cuestiones como el cambio climático, la despoblación o la digitalización de la agricultura y de la salud son algunos de los retos a los que se les invita a dar respuesta en base a la ciencia y apoyados en el monólogo como vehículo de divulgación. En torno a 400 estudiantes y una buena representación del profesorado de los IES Celia Viñas, IES Al Ándalus e IES El Argar, en Almería; IES Cerro Milano, en Alhama de Almería; IES Retamar, en Retamar; IES Mar Mediterráneo, en Roquetas de Mar, e IES Murgi, en El Ejido, se han unido al encuentro de esta iniciativa que viaja por la España menos poblada para escuchar a los jóvenes e invitarles a sumarse a la acción para acelerar la transformación hacia un futuro más sostenibles. El evento ha contado con la presencia de Margarita Cobos, concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, quien ha agradecido a Bayer que haya elegido a Almería como una de las ciudades participantes en esta “original iniciativa” de utilizar el monólogo científico como herramienta pedagógica “para acercar la ciencia a los jóvenes y estimular su espíritu más crítico en la búsqueda de respuestas a temas tan de actualidad como el cambio climático, la salud, la alimentación, la despoblación, la digitalización de la agricultura, etc...” Cobos ha recordado que nuestra ciudad está reconocida como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, que reconoce a las ciudades que se distinguen por su compromiso con la I+D+I, “y entre los objetivos del Ayuntamiento está atraer el talento, aplicar los avances tecnológicos a la gestión local, impulsar políticas locales innovadoras y escuchar e involucrar a los almerienses, especialmente a los más jóvenes, en la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad e iniciativas como ‘Cuestión de Ciencia 4.0’ encajan perfectamente en nuestro propósito de invitarles a sumarse a la acción para acelerar la transformación hacia un futuro más sostenible”. Álvaro Sanz, responsable Asuntos Públicos Corporativos de Bayer Iberia, ha querido subrayar la importancia de buscar soluciones basadas en la diversidad y la cohesión territorial. “sumar a los más jóvenes en la reflexión de cómo podemos afrontar los retos planteados es crucial por su capacidad de ver la realidad de una forma diferente, siendo ese elemento disruptivo el que, unido a la Ciencia, aporta un gran valor a toda la sociedad. Queremos movilizar a los jóvenes de Almería y ser capaces de caminar con paso firme hacia cambios reales que nos permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Por su parte, el equipo de divulgación Big Van Ciencia, representado en la apertura por Helena González Burón, ha señalado que “el uso de nuevas metodologías educativas basadas en la educación no formal y el aprendizaje basado en proyectos permite acercar la ciencia al alumnado de forma emocionante y divertida. Esto facilita que el alumnado ponga todo su potencial al servicio de idear soluciones científico-tecnológicas a los retos que como sociedad deberemos enfrentar en el futuro cercano”. Nueva ruta para visibilizar la España menos poblada Cerca de 400 estudiantes han participado en esta última parada de la ruta, que, tras su inicio en Mieres y Langreo, en Asturias, y su visita por León, Logroño y Cuenca, llega ahora a Almería, donde finaliza su recorrido. En total, ‘Cuestión de Ciencia’ ha llegado a cerca de 2.000 estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación profesional de la España menos poblada. ‘Cuestión de Ciencia’ busca además despertar vocaciones científicas entre los jóvenes y visibilizar la contribución de la mujer en la ciencia, como forma de inspirar nuevas vocaciones. Además, Almería es considerada una provincia de especial relevancia para ‘Cuestión de Ciencia’, ya que El Ejido acoge la central de la división de semillas hortícolas de Bayer, ubicado en este espacio con el propósito de demostrar su apuesta tanto por su unidad de negocio de semillas hortícolas, como por esta comunidad autónoma. Gala Final con 10.000 euros en premios A partir de la visita de Cuestión de Ciencia, los jóvenes tendrán que trabajar sus propuestas en forma de monólogos y apoyados en el profesorado, parte fundamental en el desarrollo de esta dinámica. Los 12 mejores trabajos presentados llegarán a la final que tendrá lugar en el primer trimestre de 2023 y en el que el jurado experto determinará los 3 ganadores. Dicho jurado estará compuesto por Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador matemático y presentador de Órbita Laika; José Miguel Mulet, divulgador científico y bioquímico; Rosa Porcel, divulgadora científica y bióloga; Carmen Guerrero, coordinadora de proyectos de cultura científica del CSIC; Margarida Mas, delegada territorial de ANIS en Cataluña; Irene Rodríguez, doctoranda en Neurociencias y seleccionada de la iniciativa Youth Ag Summit 2019; Beatriz Morilla, directora general de Empieza por Educar en España; Miguel Ángel Pérez, Vocal Asesor de la Secretaría General para el Reto Demográfico, y Alejandro Quecedo, escritor y activista ecosocial. Ellos serán los encargados de seleccionar los proyectos que recibirán los 10.000 euros destinados a premiar los centros de los tres monólogos finalistas con material tecnológico, educativo o científico para reforzar sus instalaciones. Cuestión de Ciencia, cuatro ediciones retando a los jóvenes a desafiar el futuro A lo largo de sus tres ediciones anteriores, el concurso de monólogos científicos 'Cuestión de Ciencia' ha conseguido involucrar ya a en torno a 6.000 estudiantes de todo el país, dado formación a más de 300 profesores, y recogido más de 340 monólogos científicos.

