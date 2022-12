Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Los músicos de la OIAL dan la bienvenida a la Navidad

domingo 11 de diciembre de 2022 , 21:02h

La Navidad ya está aquí y como ya es tradición, la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), ha preparado una gran fiesta para sus músicos más jóvenes, los miembros de la Orquesta Infantil de Almería (OIAL). La cita se ha llevado a cabo este domingo, 11 de diciembre, a partir de las 13 horas, cuando las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo se abrieron para recibir al público más fiel de la formación para asistir al concierto de Navidad que estos ofrecerán y en el que han demostrado todo lo aprendido durante estos últimos meses. Por supuesto, no han faltado los villancicos clásicos, las risas y los aplausos entre el público que ha abarrotado la sala de conciertos que la OCAL ha habilitado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo. El repertorio ha sido un viaje por la geografía del globo terráqueo, bajo la batuta de Eduardo Fernández, y ha estado compuesto por: ‘Scotland the brave’, popular escocesa; ‘Fire on the Mountain, bluegrass’; ‘Bwana Awabariki’ (Que dios te bendiga); ‘Joy to the World’; ‘Noche de Paz’ y, por último, ‘Jingle Bells’.

Este es, sin duda, un día muy especial para padres, profesores, organización y, sobre todo, para estos jóvenes músicos que ven cómo gracias a su esfuerzo y dedicación ven los frutos de su trabajo en forma de música. ¿Hay futuro? Lo hay, así lo ven desde el profesorado de la Orquesta Ciudad de Almería quienes aseguran que 2022 ha sido un año lleno de avances que motivan, absolutamente, para trabajar en un 2023 lleno de esperanza y éxitos entre la organización musical.

El espíritu navideño no podría entenderse sin música, realmente, casi ninguna emoción que podamos experimentar en la vida podría comprenderse al cien por cien sin la música. Grandes, pequeños, padres, aficionados, todos están convencidos de remar en la misma dirección: ‘música para todo y para todos’.

Próximamente

La OCAL tiene dos grandes citas a la vuelta de la esquina. La primera parada en el calendario será el próximo día 18 de diciembre en la Catedral de la Encarnación a las 12.30 horas con el concierto ‘Humana y Divina’, con la dirección de Michael Thomas y el Solista de Oboe Fran J. Moreno. La entrada será gratuita hasta completar aforo. La segunda parada, y el plato fuerte, será el concierto de Año Nuevo el próximo día 1 de enero a las 19.00 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla que contará con la dirección de Michael Thomas y la Soprano Mariola Cantarero como solista. Las entradas están disponibles en la web www.almeriaculturaentradas.es y en la taquilla municipal, ubicada en el Teatro Apolo.

La Orquesta Ciudad de Almería agradece al Ayuntamiento de Almería y al Área de Promoción de la Ciudad por la cesión del espacio para poder llevar a cabo estos proyectos. Asimismo, nada sería posible en la OCAL sin la inestimable ayuda de sus patrocinadores y colaboradores Ayuntamiento de Almería, Cajamar, Diputación de Almería, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Caparrós Nature, Hospital Universitario Torrecárdenas, Tony García Espacio Gastronómico y Avenida Hotel.