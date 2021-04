PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Almería Ampliar Los periodistas denuncian el desprecio de la Consejería de Igualdad a los profesionales sábado 10 de abril de 2021 , 12:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Unánimemente las organizaciones de periodistas andaluzas denuncian el desprecio a los profesionales de la comunicación y el fomento de los falsos autónomos por parte de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía en las convocatorias de contratos de servicios de asistencia técnica en cada una de sus delegaciones territoriales. Se pide la retirada de las convocatorias, reiterada en una carta a la consejera.



Cambiando la denominación del contrato, ocultando las funciones y el trabajo a realizar y limitando las ofertas a entidades y no a personas físicas. Así ha resuelto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación el expediente de contratación del Servicio de Gabinete de Comunicación y Prensa de las delegaciones territoriales de Sevilla y de Cádiz, junto a otras similares anunciadas en otras provincias andaluzas, entre ellas Almería, y que la Administración paralizó ante el rechazo y la denuncia pública de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) por considerar la oferta abusiva y precaria, rechazo y denuncia que fueron apoyados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y por la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL). Un insulto y un desprecio a los periodistas

En un nuevo comunicado, asumido y respaldado por la FAPE a la que se une la AP-APAL, la APS considera un insulto y un desprecio a los periodistas los nuevos expedientes de contratación que las delegaciones territoriales de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla y en Almería (también en otras provincias como Jaén, Cádiz y Córdoba) han publicado con fecha 31 de marzo, Miércoles Santo, antesala de un periodo de cuatro días festivos en la ciudad y con solo cinco jornadas hábiles para concurrir, ya que el plazo finaliza el día 9 de abril, viernes, a las 15.00 horas. Y más aún lo es cuando, una vez retirada la convocatoria, responsables de la Consejería se habían comprometido a modificar y revisar tanto la retribución como las funciones a desempeñar en la prestación de este servicio de comunicación cualificado para una administración pública.



La nueva licitación, en esta ocasión para la denominada contratación del “Servicio de Asistencia Técnica de Comunicación”, posee la misma dotación económica –14.900 euros anuales (IVA excluido)-, que la que se viera obligada a retirar tras la denuncia, por parte de la APS, de las condiciones laborales y salariales indignas para los profesionales de la comunicación que pudieran concurrir a la oferta. Además, el pliego de prescripciones técnicas de la actual convocatoria no recoge las funciones que ha de desempeñar esa supuesta “Asistencia Técnica de Comunicación” objeto del contrato, indicando, exclusivamente, que “la entidad adjudicataria vendrá obligada a realizar las actividades y tareas de asistencia técnica de comunicación a la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla” o de Almería y otras provincias (Cádiz, Jaén, dos, y Córdoba, hasta ahora). Asimismo, el citado pliego señala igualmente que será la entidad adjudicataria la que, para la adecuada prestación del servicio, destine todos los medios materiales, técnicos y profesionales propios. En las nuevas condiciones se habla, en todo momento, de entidad adjudicataria y no de adjudicatario, por lo que cabría deducir que se cierra la posibilidad a que una persona física, un periodista, de manera individual, como autónomo, pueda concurrir.



Cabe recordar que el primer expediente de contratación publicado por la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla, objeto de la denuncia de la APS, dotaba económicamente este servicio cualificado de información y comunicación con un máximo previsto de 14.900 euros anuales (IVA excluido), teniendo los aspirantes que aportar, además, todos los medios materiales, técnicos y profesionales propios para la adecuada prestación del servicio. En esa primera convocatoria sí se detallaban todas las funciones y los trabajos a realizar, que suponemos que seguirán siendo los mismas de esta nueva oferta y que eran las siguientes:



• Elaboración y envío de notas de prensa a los medios de comunicación de temas de interés informativo para la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla o de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con disponibilidad de envío en días festivos y fines de semana.

• Elaboración y envío de noticias multimedia, tanto radiocomunicados como videocomunicados, en el caso de que fuera necesario, del delegado territorial o de otros cargos de la Delegación y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

• Cobertura de los eventos de interés para su difusión.

• Disponibilidad de un servicio fotográfico cuando sea necesario.

• Servicio de diseño gráfico para la maquetación de documentos, tarjetas de felicitación, creatividades e infografías.

• Elaboración de cartas, saludas, discursos, artículos, etc. del delegado/a.

• Gestión de entrevistas y reportajes con los medios de comunicación.

• Elaboración de reportajes monográficos para revistas especializadas.

• Atención a las peticiones de los medios de comunicación.

• Recopilación y análisis previo de la información y los datos solicitados por los periodistas.

• Elaboración, cuando sea necesario, de un dossier informativo retrospectivo con informaciones susceptibles de interés para los medios de comunicación.

• Gestión de situaciones de crisis con los medios de comunicación y elaboración de argumentarios.

• Organización, a efectos de repercusión entre los medios de comunicación, de ruedas de prensa, actos o presentaciones.

• Establecimiento de un contacto directo y fluido con periodistas y con otros departamentos de prensa de instituciones, empresas, etc.

• Manejo de las redes sociales de la persona titular de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.



La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) denuncian que la Consejería vuelve a disfrazar, bajo la denominación de “Asistencia Técnica en Comunicación”, a precio de saldo y de auténtica explotación laboral, la subcontratación de un puesto de trabajo estructural de periodista. Por ello, le exigen que retire esta nueva convocatoria por ser una ofensa y un desprecio para los profesionales de nuestro sector y para el periodismo en general. Este comportamiento es inaceptable en una administración pública.

Carta a la Consejera de Igualdad

José María Granados de Torres, presidente de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL); Diego Calvo, presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC); Javier Martínez, presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG); Ricardo Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba (ASPRENCOR); Juan Francisco Fernández, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva (APH); Juan Armenteros, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Jaén (APJ); Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM); Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS); y, Carolina Fernández, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), firman la carta que han enviado este 9 de abril de 2021 a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz Domínguez.



