Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Ampliar Los PGE confirman que no habrá AVE hasta 2027 viernes 07 de octubre de 2022 , 07:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así se deduce del primer análisis de las cuentas para el próximo año presentadas por el Gobierno de Sánchez noticiasdealmeria.com Después de insistir tanto desde el PSOE y desde el Gobierno en que el AVE estará listo en Almería en 2026, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentados el jueves por la ministra María Jesús Montero, confirman que no será así, porque hay previsión de gasto hasta 2027, según ha podido constatar Noticias de Almería. Los PGE contemplan inversiones de 538 millones de euros, de los que los ministerios tienen adjudicados 28,5 millones, a los que se suman los 538 de otras entidades, como son ADIF y Acuamed. Si hacemos una comparativa, el total previsto es superior al de 2022, que está en 326 millones, pero es inferior al de 2020, que fueron 651, si bien no podemos olvidar que en ese caso la inversión ejecutada real para el AVE fue de 45 millones, algo así como la décima parte de lo anunciado, y para 2022 la previsión eran 251 en AVE. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, vuelve a repetir algunas inversiones que lleva arrastrando desde hace varios años, y por cuantías similares, por lo que parece que no ha ejecutado nada, o solo lo ha hecho en parte. Así podemos ver la prolongación de la carretera A-92 hacia Almería en el enlace de la A-7 en Viator. A eso se une la remodelación del acceso 429 entre Roquetas y El Parador con un millón de euros y otro millón para la segunda fase en su conexión con la A-391 y A-1051. También se recoge la mejora de la accesibilidad de la A-7 en Vícar, así como los enlaces 409 y 411, cada uno con 500.000 euros. Habrá 10 millones para trabajos de conservación y seguridad vial y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) destinará 3,5 millones a la rehabilitación y reposición de firmes en la AP-7 entre Vera y Cartagena. Acuamed, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, realizará una inversión de 13 millones de euros que principalmente se llevará la desaladora del Bajo Almanzora, para la que se anotan dos partidas, una de 7 millones y otra de 1,8, a lo se suman 2,7 millones para la del Campo de Dalías, en tanto que para la instalación de energía fotovoltaica en las tres desaladoras que gestiona Acuamed en la provincia (Villaricos, Balerma y Carboneras) se destinan 1,5 millones. Este mismo ministerio asume actuaciones contra la regresión costera y recuperación de sistemas litorales, que costarán 2,6 millones de euros, a lo que se añaden 630.000 euros para saneamiento y depuración. Puertos del Estado contará con 9 millones pero no se aclara su destino, en tanto que sí hay una partida de 331.000 euros para el proyecto Puerto-Ciudad, y 847.000 para el puerto pesquero. El aeropuerto de Almería recibirá 2 millones para la mejora de sistemas de navegación aérea y otras actuaciones de seguridad. El Parador de Mojácar recibirá 500.000 euros para su remodelación. El Ministerio de Interior destinará 604.000 euros a obras en Almería para eficiencia energética de la Administración General del Estado. También hay 90.000 euros para la mejora del acuartelamiento de la Guardia Civil en Cabo de Gata, en tanto que el Centro Nacional de Información Geográfica destinará 882.000 euros a infraestructuras en la provincia. Llama la atención que no aparezca asignación alguna para la nueva comisaría provincial de la Policía que sí apareció en 2020 con 7,1 millones, pero se borró en 2021; y también sorprende que no haya partida alguna para la integración del ferrocarril en la capital. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.