Economía Los Premios AJE Almería 2022 destacan la labor del tejido empresarial viernes 20 de mayo de 2022 , 16:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agualytics y Climbea fueron los ganadores de la noche y, por tanto, representarán a la provincia almeriense a nivel andaluz La Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería (AJE), en colaboración con la Diputación de Almería, Cajamar y La Voz de Almería celebró la gala los Premios AJE Almería 2022 el pasado jueves, 19 de mayo, en el Teatro Ciudad de Berja 'Miguel Salmerón'. Bajo el lema ‘Conectando Almería’, la entidad organizó una ceremonia por todo lo alto en la que se puso en valor el tejido empresarial almeriense premiando dos categorías: ‘Iniciativa emprendedora’ y ‘Trayectoria empresarial’. “Habéis creado trabajo y progreso. Sabemos el esfuerzo que hacéis y estamos aquí para apoyaros”, explicó José Carricondo, Vicepresidente Primero de AJE Almería. Asimismo, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, agradeció a la asociación su apuesta por Berja, la labor que han realizado durante sus más de 25 años de trayectoria y mostró apoyo “a todos aquellos que tienen una idea interesante y quieren llevarla a cabo”. Premiados En la categoría Iniciativa Emprendedora, Agualytics, empresa de software especializada en gestión del agua, consiguió llevarse el máximo reconocimiento entre el resto de propuestas que presentaron Alma, startup de producción y comercialización de espirulina; y Conectando Almería, empresa dedicada a la digitalización del comercio local almeriense. Por su parte, Climbea se alzó con el galardón en la categoría ‘Trayectoria empresarial’ frente a las propuestas presentadas por Nubik, empresa de soluciones tecnológicas y digitales; Umai, empresa de productos ecológicos y naturales; y Doseguer, empresa dedicada al sector transportes. Los ganadores de ambas categorías, Agualytics y Climbea, representarán a la provincia almeriense el próximo 6 de octubre en los premios regionales organizados por AJE que también se celebrarán en Almería. Menciones Asimismo, recibieron menciones especiales por su aportación a la sociedad almeriense Plataforma Tierra, cuyo reconocimiento fue recogido por Tomás Agüera Camacho; Fundación MAPFRE, de la mano de José Luis Gavilán Fernández, director territorial de MAPFRE en Granada y Almería; y Manolo Berenguel, entrenador del Unicaja Costa de Almería Voleibol. Para finalizar, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, arropó a los jóvenes empresarios en su noche más especial y resaltó el papel de las administraciones, que deben facilitar a los emprendedores que den forma a sus ideas y “el valor de sobreponerse a la adversidad, del esfuerzo y la unión ante cualquier problema que pueda surgir. La Diputación Provincial siempre estará a vuestro lado para impulsaros a lo más alto”, afirmó el presidente. Por su parte, Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, añadió: “Almería y Andalucía necesita de vuestro impulso, de vuestro esfuerzo, coraje e ideas. De esa energía que desprendéis para seguir transformando esta tierra”. José González, presidente de AJE Almería, puso el broche de oro y no dudó en expresar su satisfacción por el tejido empresarial con el que cuenta Almería. Asimismo, no quiso despedirse sin agradecer a todos los empresarios y a aquellos que hacen posible que AJE Almería lleve más de 25 años defendiendo sus intereses. “Me siento orgulloso de ser empresario, no tenemos que avergonzarnos de ello y debemos llevarlo por bandera”, concluyó. La gala estuvo amenizada por la música de Jesús Cortés y el humor del cómico malagueño Javier Peloches. Tras la ceremonia, se llevó a cabo un cóctel entre los presentes que puso el punto y final a una noche muy esperada por AJE Almería con estos Premios tan especiales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

