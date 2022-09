Economía Los Premios Macael 2022 serán los primeros premios sostenibles viernes 02 de septiembre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La gala, que se celebra el próximo viernes, 11 de noviembre, incluye, entre sus novedades, el compromiso del sector del mármol para convertirlos en un evento neutro en carbono. Vuelve la noche más esperada para el sector de la piedra natural de Andalucía; la mejor oportunidad para mostrar el trabajo de una industria que no para de reinventarse y conquistar mercados. La gala de Premios Macael de este año, que cumple su trigésimo quinta edición, se convertirá en la primera con etiqueta sostenible. El evento, que se celebra el próximo viernes, 11 de noviembre, trae consigo el compromiso del sector del mármol para convertirlos en los primeros premios neutros en carbono. Conforme a este objetivo, se ha implantado una nueva categoría: Premio a la Sostenibilidad, que viene a sustituir al Premio Nacional. Así, el número de categorías seguirá siendo de diez, manteniendo todas las de carácter internacional, no solo para reconocer el esfuerzo que las empresas realizan en cuanto a la internacionalización, sino porque es la principal seña de identidad de la propia gala durante la última década. Por lo tanto, las distintas categorías quedan de la siguiente manera: Premio Internacional América del Norte, Premio Internacional América Latina, Premio Internacional Europa, Premio Internacional África, Premio Internacional Asia, Premio a la Sostenibilidad, Premio a la Persona/Institución, Premio al Diseño, Premio a la Comunicación/Comunicador y Premio a la Obra en Mármol ‘Blanco Macael’. Los Premios Internacionales, el Premio al Diseño y el Premio a la Sostenibilidad pueden recaer, de forma indiferente sobre una Obra, Arquitecto, Promotor, Ayuntamiento o Administración Pública. El plazo de presentación de candidaturas para las empresas del mármol, ha quedado abierto por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía – AEMA, y se cerrará el próximo 19 de septiembre. Las empresas, deberán aportar, como es habitual, la documentación correspondiente que acredite la justificación de la propuesta y méritos, imágenes de la misma, material informativo, y documentación técnica, entre otros. Recordamos que los galardones de 2021 recayeron en la Junta de Andalucía, con el Premio a la Institución; Iniciativa #Estonotienequeparar y #Eactivate, con el Premio a la Comunicación; Hotel Lopesan Costa Meloneras, con el Premio Nacional; Villa Sado en Portugal, con el Premio al Diseño, Universidad de Málaga, con el Premio a la Obra en Mármol Blanco Macael; Kindree Chescoe y KLC Kreativ en Langley, Canadá, Asamblea Legislativa de Costa Rica, Pabellón Vision (Expo 2020 Dubai, Emiratos Árabes), Steyn City – City Center Residential Apartments, Johanesburgo, Sudáfrica, y Loenen Pavilion en Países Bajos, que obtuvieron los Premios Internacional América del Norte, América Latina, Asia, África y Europa, respectivamente. Una edición más, AEMA, organizadora del evento, irá dando a conocer en los próximos meses, los detalles de la gala de este año, a través de comunicaciones, redes sociales y páginas webs, así como la identidad de sus patrocinadores, un apoyo constante y de vital importancia para la consecución del evento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

