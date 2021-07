Los Premios ONCE distinguen a Cooltural Fest y la Fundación Music For All

martes 06 de julio de 2021

La gala de entrega de premios se celebrará en el Auditorio Maestro Padilla de Almería el próximo 16 de septiembre





Desde el comienzo, la faceta inclusiva del festival Cooltural Fest, que organiza Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, ha recibido numerosos aplausos públicos por parte de todos los agentes del tercer sector y también de la sociedad en general. Ahora, un nuevo reconocimiento se suma a una labor cada vez más grande, que derivó en el nacimiento de la Fundación Music For All, y es que la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) ha concedido a Cooltural Fest uno de los Premios Solidarios ONCE Andalucía 2021, concretamente, en la categoría de Institución, Organización, Entidad Social y ONG’s.



El conjunto de trabajadores sanitarios, la empresa social UNEI, Diario Sur de Málaga y la activista Ana Bella completan la selección de galardonados en unos Premios Solidarios ONCE Andalucía 2021 que celebrará la gala de entrega de premios en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería el próximo 16 de septiembre.



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, aplaude esta distinción y asegura que “la labor que estamos haciendo con Cooltural Fest y en particular su Fundación es un ejemplo para toda la industria musical, como así han reflejado en esa guía pionera que han puesto al alcance de todos los festivales que quieran implementar medidas inclusivas y lo verdaderamente bonito será cuando todas estas medidas y mejoras no sean noticia, sino algo totalmente normalizado dentro de la sociedad”.



El fallo del jurado indica que se distingue a Cooltural Fest de Almería, y la labor de la Fundación Music for All, “por la singularidad de este festival, el más inclusivo que ofrece el panorama musical español, y que ha reforzado en esta edición su apuesta por la accesibilidad para que realmente pueda ser disfrutado por todos los públicos, sin exclusión”.



Cooltural Fest arrancó en Almería en 2018 pero fue el año pasado cuando hizo una apuesta por la inclusión social tan fuerte que lo ha convertido en un referente pionero en Europa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y lo hace partiendo de la idea de que cualquier persona puede y debe disfrutar de la música y de los eventos musicales.



El Arte, la Cultura o la Música son universales y, por lo tanto, se debe reivindicar su acceso y producción para todos y este festival lo lleva a cabo con medidas como la audiodescripción, con sistemas individuales de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva, mochilas vibratorias para las personas con discapacidad auditiva, pantallas LED para subtitulados y signoguías, con interpretación de los conciertos en Lengua de Signos Española y con balizas de guiado entre otras.



“En un año tan extraordinariamente difícil en todo el mundo, en el que la solidaridad ha brillado como un valor supremo, estos andaluces simbolizan la capacidad de superación de las mujeres y los hombres de Andalucía y nuestra fortaleza y liderazgo como sociedad”, ha dicho la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, tras el fallo del jurado. “Más que nunca estos premios rinden homenaje a la solidaridad andaluza con mayúsculas y nos reivindican como un pueblo unido en torno a los mejores valores que nos identifican como ciudadanía”, subraya Viruet.



Los Premios Solidarios ONCE Andalucía 2021, la máxima distinción que concede la ONCE a nivel autonómico, distinguen a las personas, instituciones, administraciones públicas, empresas y medios de comunicación que hayan destacado en el último año por su labor solidaria a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad.



El jurado de esta octava edición, reunido en Sevilla, ha estado presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, y formado por el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez, la consejera general de la ONCE, Bárbara Palau, la directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Marta Olea, en representación de la administración autonómica, el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza en Andalucía, José Luis Delcán, en representación de la Mesa del Tercer Sector, la presidenta del CERMI-A, Marta Castillo, y el subdirector de ABC de Sevilla, ganador en la categoría de medios de comunicación en la última edición por el portal digital ‘Sevilla Solidaria’, Manuel Contreras.