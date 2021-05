Los principales actores de la bioeconomía estarán en los Cursos de Verano

Del 14 al 16 de julio tendrá lugar en el Auditorio de la Universidad de Almería el curso 'La Bioeconomía Circular como motor de generación de empleo y nuevos modelos de negocio'







La bioeconomía, un modelo económico sostenible y respetuoso con el medio ambiente, es un sector en auge que tiene un gran futuro por delante como motor de generación de empleo y de nuevos modelos de negocio. De los retos a los que se debe enfrentar y de cómo es su situación actual van a hablar y debatir sus principales actores en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería.



Será un curso presencial que se desarrollará en el Auditorio de la UAL del 14 al 16 de julio y que lleva por título ‘La Bioeconomía Circular como motor de generación de empleo y nuevos modelos de negocio'.



Para su director, Francisco Javier Egea, era importante trasladar esta temática a los Cursos de Verano. “La Bioeconomía Circular se empieza a conocer cada vez más, pero no está completamente integrada en el conocimiento de los estudiantes y la sociedad. Y realmente, según la Estrategia Europea de Economía, va a ser un sector que va a generar muchísimo empleo, puestos de trabajo que incluso todavía no existen. Por lo tanto, hemos considerado muy oportuno que, desde un punto de vista muy práctico, las empresas nos cuenten cuál es su experiencia en este sector de la bioeconomía".



El curso identifica oportunidades de inserción laboral que el ámbito de la bioeconomía circular genera en sectores como el agroalimentario, insumos, biomateriales, servicios y medioambiente, entre otros, desde un punto de vista práctico de experiencias de éxito y debate sobre factores que ponen en riesgo las iniciativas de emprendimiento.



Para ello el curso cuenta con profesores de primer nivel, pero también con empresas que están desarrollando su modelo productivo en este sector de la bioeconomía. “Contamos con empresas de biotecnología punteras en nutrición, en salud, en materiales (como es el caso de Cosentino) o en la industria farmacéutica y, por supuesto, en las cooperativas, porque la agricultura es uno de los sectores donde la bioeconomía tiene una mayor posibilidad de desarrollo", ha explicado Francisco J. Egea.



Gracias a este formato será un curso muy participativo. “Nos interesa ese ‘feedback' que pueden tener los participantes con los ponentes, y los debates, que van a ser muy interesantes. Los ponentes contarán su experiencia por las mañanas y las tardes las dedicaremos a mesas redondas en las que se establecerá un debate con los alumnos".



El bloque de las mañanas está formado por ponencias donde se abordará el concepto de la bioeconomía circular como un motor de generación de empleo y desarrollo sostenible, los principales actores de la Bioeconomía Circular en Europa y las estrategias y canales de financiación para su despliegue e implementación en un sector como el agroalimentario.



El bloque de las tardes se centrará en la presentación de empresas que desarrollan su actividad económica en el ámbito de la bioeconomía circular, incidiendo no solo en la experiencia de formación de las empresas sino en las dificultades superadas para su consolidación. Para ello, contarán con empresas y tecnologías en diferente grado de madurez, desde algunas experiencias a escala piloto con su origen en iniciativas europeas de la BBIJU hasta empresas consolidadas del sector agroalimentario que incorporan a la cadena de valor nuevos modelos de negocio que redundan en una mayor resiliencia y en la sostenibilidad de la propia cadena.



En cuanto a sus destinatarios, es un curso especialmente diseñado para estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Experimentales o cualquier rama de ingeniería.



Los interesados pueden matricularse o acceder a la programación completa de este curso en la dirección: https://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/29/la-bioeconomia-circular-como-motor-de-generacion-de-empleo-y-nuevos-modelos-de-negocio