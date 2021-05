Capital Abre la Oficina de Vida Independiente de FAAM miércoles 26 de mayo de 2021 , 19:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha destacado que “gracias a proyectos como este, nuestra ciudad es cada día más accesible para todas las personas, sean cuales sean sus capacidades”





La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha felicitado a la FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, por “su nueva apuesta por la inclusión con la puesta en marcha de la Oficina de Vida Independiente (OVI), que tiene como fin la promoción de la autonomía personal a través de la figura del asistente personal. “El Ayuntamiento de Almería trabaja para hacer una ciudad más inclusiva cada día e iniciativas como la de la FAAM suponen un gran avance en ese objetivo común”, ha señalado.



Lo ha hecho durante la presentación de este nuevo servicio, que es posible gracias a la financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, a través de la aportación de la casilla del 0.7 del IRPF, y se desarrolla a través de Andalucía Inclusiva Cocemfe en todas las provincias andaluzas.



Por su parte, el presidente de FAAM, Valentín Sola, ha trasladado que con la OVI “estamos cumpliendo con un doble objetivo, por una parte atenderemos a más de un centenar de personas con discapacidad durante los doce meses de ejecución del proyecto, y por otra promovemos la inserción laboral de profesionales con discapacidad”.



Desde su puesta en marcha en enero de 2021 hasta la actualidad se han beneficiado 26 personas con gran discapacidad física y en situación de vulnerabilidad social, la mayoría socias/os de alguna de las entidades miembro de FAAM. “En este sentido estamos actuando no sólo en Almería capital, sino también en zonas de transformación social de la provincia de Níjar y El Ejido”, ha afirmado Sola.



El delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Almería ha puesto en valor la labor de Federación en la promoción de la autonomía personal del colectivo de personas con discapacidad, que en nuestra provincia asciende a un total de 44.119. Por su parte, la vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, elogiado también este proyecto. “Uno de los retos que tenemos desde las instituciones, y especialmente desde los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación, es promover la autonomía personal de todas las personas que tienen discapacidad para que desarrollen sus proyectos de vida en condiciones igualitarias. Este proyecto de colaboración entre la FAAM y las instituciones almerienses llegará a personas de toda la provincia y contribuye a construir una Almería mejor”.



Este nuevo modelo de atención social donde previa valoración de las necesidades de las personas beneficiarias, cuenta con un abanico de servicios de apoyo – destacando entre todos, el servicio de asistencia personal - que permite a los beneficiarios mantener su autonomía dentro de su entorno.



Las OVI también contribuye a la prevención de avance de enfermedades discapacitantes, ofreciendo formación en cuidados y salud (básicos para las personas usuarias, cuidadores y entorno familiar más cercano) y servicios complementarios de fisioterapia, asesoramiento jurídico y de accesibilidad, atención social, terapia ocupacional, psicología o transporte adaptado.



Todas las acciones, siguen escrupulosos protocolos de seguridad y salud COVID 19, y para mejorar su accesibilidad se simultanearán diversas fórmulas de atención, presencial, semipresencial, y online.

