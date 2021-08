Capital Los productos de la agricultura almeriense en las Jornadas Gastronómicas lunes 30 de agosto de 2021 , 18:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef Rafa Rodríguez, de Gastronomy&Art, participará en la cocina en directo del Área de Promoción de la Ciudad en el Mercado Central

La agricultura de Almería está muy presente en el Mercado Central y por eso tiene un protagonismo especial en las Jornadas Gastronómicas que organiza el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial.



Mañana, martes, 31 de agosto, habrá una sesión dedicada a la ‘Cocina para recuperar los productos de la agricultura almeriense’, que contará con la participación de Rafa Rodríguez, de ‘Gastronomy&Art’. Será desde las 10:30 horas y los interesados pueden ver el programa e inscribirse de manera gratuita en la siguiente web: www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas.



El chef preparará un ‘Lingote de atún con tomate en tres texturas’ y una ‘Tosta de atún curado de Mare siccus con queso feta y emulsión de tomate’. Son 14 las jornadas que se extenderán a lo largo del año 2021, con showcookings dos veces al mes.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, afirma que “queremos que el Mercado Central se convierta en un foco de atracción turística, por la belleza de su arquitectura del hierro, por la calidad del producto de proximidad que ofrecen los comerciantes locales, y por las numerosas actividades que organizaremos, como estas Jornadas Gastronómicas”.



Entre los temas que quedan por desarrollar en el programa se encuentran jornadas específicas para profesionales de la hostelería, cocina para tratar las intolerancias más habituales, otras dedicadas a las asociaciones de personas con discapacidad, se hablará de salud y comida, deporte y alimentación, del protocolo en la mesa, los dulces de la abuela, y recetas festivas para los más pequeños. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

