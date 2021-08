Capital Reabren los centros de la mujer de Alcalde Muñoz y Cortijo Grande lunes 30 de agosto de 2021 , 18:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, anuncia que el tercer centro de la mujer abrirá en Los Molinos en enero de 2022 debido a la reducción de aforo del 31% por COVID

Los centros de la mujer de la calle Alcalde Muñoz y de Cortijo Grande retomarán los cursos y talleres presenciales a comienzos del mes de octubre y lo harán con menos actividades y con aforo limitado para mantener las distancias de seguridad frente a los contagios por COVID-19. Antes, este próximo mes de septiembre, las empresas encargadas de gestionar el servicio de los centros de la mujer, entrarán en estos dos centros para empezar a organizar la actividad después de año y medio cerrados por la pandemia.



Así será durante el último trimestre del año y con la vista puesta en enero cuando está previsto que se incorpore a la red de centros de la mujer una tercera sede habilitada en el antiguo edificio de Protección Civil de Los Molinos, recientemente remozado y en el que también se pondrán en marcha cursos y talleres presenciales. “Con los aforos actuales y teniendo en cuenta que este tercer centro de la mujer es más pequeño, no merece la pena abrirlo para los pocos usuarios que iba a poder acoger en cada una de las aulas debido a las restricciones de aforo”, reconoce la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez.



La edil entiende que será en enero cuando, “con mejores perspectivas frente al COVID, se pueda poner en marcha como merece este nuevo espacio en Los Molinos”. Por lo pronto, en septiembre abren sus puertas los otros dos centros de la mujer en los que las empresas adjudicatarias de la gestión y la puesta en marcha de cursos y talleres, ‘Cooperación 2005’ y ‘CoopFive Group, SL’, empezarán a gestionar la oferta de actividades y las inscripciones de cara a que los usuarios puedan empezar las clases en octubre. De momento, no obstante, no está previsto que las inscripciones comiencen (on line a través de www.mujeralmeria.es y de forma presencial con cita previa) hasta la segunda quincena del mes.





Reducción del aforo de un 31%

En principio, se prevé, con una limitación de aforo que reducirá las plazas cerca de un 31%, la organización de casi cien talleres (55 en Alcalde Muñoz y 40 en Cortijo Grande) con 1.800 plazas (955 en Alcalde Muñoz y 882 en Cortijo Grande). La reducción del aforo por mantener las distancias y evitar contagios por COVID afecta al número de plazas, señalan responsables del área, pero no tanto al número de talleres y cursos. Unos cursos que, como en ofertas anteriores, se dividen en las siguientes temáticas: actividad física, cuerpo y mente y formación (informática e inglés).





Más de 13.600 usuarios

En el momento del cierre de los dos centros de la mujer a consecuencia de la pandemia eran 13.653 las personas con carné (tanto mujeres como hombres). Una cifra que se espera incrementar con la apertura del tercer centro de la mujer de Los Molinos, señalan desde el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana.



La demanda de cursos y talleres ha sido siempre muy elevada, reconoce Paola Laynez, que señala cómo precisamente por eso, en marzo pasado y 'on line', se retomaban algunos cursos dirigidos a los centros de la mujer. Fueron, en concreto, cinco talleres que se emitían a diario a través del canal municipal de You Tube. Una apuesta que vino "a satisfacer las inquietudes formativas y de ocio de las usuarias que habían visto cómo la pandemia obligaba a cerrar los dos espacios convertidos en sede de encuentros, formación y ocio".

